Siga estas recomendaciones para evitar que la 'Noche de Velitas' termine en incendios y emergencias

La celebración de la tradicional 'Noche de Velitas' se ha convertido en uno de los momentos más peligrosos del calendario.

Las cifras históricas revelan que entre la noche del 7 de diciembre y la madrugada del 8 se registra el mayor número de incidentes relacionados con incendios estructurales.

La combinación de velas mal ubicadas, faroles artesanales, fósforos, elementos inflamables y el uso indebido de pólvora ha dejado, año tras año, emergencias que se originan en segundos por un descuido mínimo.

Ante la cercanía de esta fecha, el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá reforzó su llamado a la ciudadanía para evitar tragedias y entregó recomendaciones.

Recomendaciones para evitar incendios y quemados en la 'Noche de Velitas'

El sargento Carlos Ramírez, integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, entregó una serie de instrucciones clave para evitar que las festividades terminen en emergencias.

Su advertencia principal recae sobre el uso desprevenido de velas y faroles, elementos que suelen encenderse en espacios cerrados o cerca de superficies altamente combustibles.

No utilices las velitas al lado o cerca de gasodomésticos, no la dejes pegada en sitios que se puedan quemar como cortinas, papel o cartón. Siempre estén vigilando los farolitos que estén a base de papel. Una vez se consuma la vela se pueden quemar y alcanzar otros materiales se pueden incendiar.

Entre las recomendaciones, Bomberos recalca:

Las velas no son un juego: deben encenderse lejos de cortinas, tapetes, árboles de Navidad, extensiones o cualquier elemento susceptible a combustión.

Lo ideal es colocarlas sobre superficies frías como metal, cemento o baldosas, donde la parafina o la llama no generen propagación.

Cuidado con líquidos inflamables: tras el uso masivo de alcohol durante la pandemia, se recuerda que estos productos no deben permanecer cerca del fuego.

Las manos deben estar libres de desinfectantes antes de manipular velas para evitar que una chispa genere una emergencia.

Supervisión estricta de los niños: los menores no deben manipular fuego sin acompañamiento. Evitar quemaduras y enseñar el manejo adecuado es responsabilidad de los adultos durante toda la celebración.

Tener un extintor disponible: en cada hogar debe existir uno cargado y vigente, listo para ser utilizado en caso de que una chispa genere un conato de incendio.

La pólvora continúa prohibida: además del riesgo para la salud, su uso puede detonar incendios tanto en el punto de ignición como en los lugares donde caen los residuos encendidos.

No usar remedios caseros en quemaduras: ante un accidente, no deben aplicarse jabón, café u otros elementos populares. La recomendación inicial es usar abundante agua y comunicarse con la línea 123 para recibir orientación.

Recordar medidas sanitarias por Covid-19: aunque la emergencia sanitaria ha cambiado, se insiste en el distanciamiento, ventilación y uso de tapabocas en espacios cerrados.

Paralelamente, las 17 estaciones de Bomberos Bogotá permanecerán en alistamiento permanente para responder ante cualquier llamado ciudadano.