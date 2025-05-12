CANAL RCN
Colombia

Revelan alerta de Interpol para capturar a Zulma Guzmán, señalada de envenenar con talio a dos jóvenes

Las autoridades también indagan si su nombre aparece en un antiguo caso de intoxicación fatal.

Circular Roja de Interpol
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
07:56 p. m.
El caso de la muerte de dos menores intoxicadas con talio escaló luego de que la Interpol emitiera una Circular Roja contra Zulma Guzmán Castro, la empresaria señalada de haber puesto la sustancia en las frambuesas que consumieron las jóvenes.

Noticias RCN obtuvo en primicia el documento que ya circula entre 192 países, activando una búsqueda internacional para ubicarla y detenerla.

Cabe mencionar que desde que se conoció la tragedia, Guzmán abandonó Colombia y emprendió un recorrido que incluyó Argentina, Brasil, España y el Reino Unido.

Noticia en desarrollo...

