La razón por la que la Selección Colombia está obligada a quedar primera de su grupo en el Mundial

Mirando el camino que tendría que recorrer Colombia, se hace obligatorio que el equipo supere a Portugal en la fase de grupos.

diciembre 06 de 2025
08:03 a. m.
La Selección Colombia ya está planificando su camino en la Copa del Mundo de 2026. El equipo ya conoce a sus rivales y de entrada hace cuentas pensando en lo que serán las rondas de eliminación directa, pero hay preocupación.

El combinado nacional tiene que quedarse con el primer puesto si quiere evitar enfrentar a un rival fuerte apenas en la naciente ronda de dieciseisavos de final, por lo que desde ya el objetivo es superar a Portugal, obviamente haciendo cuentas alegres en los partidos contra Uzbekistán y el clasificado por repechaje.

¿Por qué Colombia necesita el primer lugar?

Si la Selección Colombia termina como líder del grupo K, tendría que enfrentar a un rival que clasifique a la siguiente fase como uno de los mejores terceros, lo que representaría un rival más accesible, considerando su rendimiento en la Copa del Mundo.

Sin embargo, en caso de pasar como segunda de grupo, tendría que enfrentarse al segundo del grupo L, que podría ser Inglaterra o Croacia, dos equipos europeos de gran rendimiento en las últimas ediciones del campeonato.

Los rivales de Colombia en la fase de grupos

El debut de la Selección Colombia en el Mundial será enfrentándose a la Selección de Uzbekistán, que representa a Asia y tiene jugadores interesantes. El segundo juego será frente al ganador del repechaje internacional entre Jamaica, Nueva Caledonia y República del Congo.

Finalmente, la tercera jornada será enfrentando al rival más fuerte del grupo: la Portugal de Cristiano Ronaldo, que llega como una de las favoritas a quedarse con el título al contar con grandes estrellas del fútbol mundial en su nómina.

