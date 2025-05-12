CANAL RCN
Colombia Video

Video rompió la versión del padre y destapó la violencia que habría acabado con la vida de un niño de 3 años en Cali

La grabación revelada en primicia contradijo por completo el relato del progenitor.

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
09:16 p. m.
El caso de un niño de tres años fallecido en el barrio El Vergel, oriente de Cali, tomó un giro abrupto luego de que se conociera un video que contradice el relato inicial del padre, quien había asegurado que el pequeño murió tras caer por unas escaleras.

Hasta ahora se sabía que el menor ingresó sin signos vitales a un centro asistencial el pasado 24 de noviembre, pero la nueva evidencia audiovisual y el testimonio de otro niño que vivía en la misma casa reconfiguran por completo el panorama de la investigación.

Otro dato es que esa familia había llegado al sector apenas un mes antes de la tragedia y, tras los hechos, abandonó la zona.

Hermano del pequeño asesinado a golpes reveló el maltrato que sufría por su papá

El día de la emergencia, un menor de 12 años, al parecer hermanastro de la víctima, fue quien rompió el silencio. Salió corriendo de la vivienda, desesperado, pidiendo auxilio.

Vecinos del sector relataron que el niño gritaba que su hermanito estaba desmayado y rogaba por ayuda. Ese aviso fue determinante para que una patrulla de Policía llegara al lugar, recogiera al pequeño y lo trasladara rápidamente al hospital, donde no hubo nada que hacer.

Hasta ese momento, lo único que se conocía era la declaración del padre: afirmó que el niño había sufrido una caída en las escaleras. Sin embargo, la Fiscalía encontró hematomas múltiples y signos compatibles con agresiones repetidas, lo que ya generaba dudas sobre la veracidad del relato.

Video rompió la versión del padre y destapó lo que acabó con la vida del niño de 3 años en Cali

La investigación cambió de rumbo definitivamente cuando se obtuvo un video clave.

En las imágenes se observa al padre corriendo con el niño en brazos, pero el contexto de la grabación no coincide con lo que él había descrito a las autoridades.

Esa contradicción rompió la versión inicial y abrió la puerta para establecer que lo ocurrido no correspondía a un accidente doméstico.

A esto se sumó el testimonio del menor de 12 años, quien relató a las autoridades que su padrastro castigaba al pequeño “de manera brutal” y que los golpes eran tan frecuentes que el niño de tres años ya intentaba no llorar para evitar más agresiones.

Según la declaración, cuando el hermanastro vio al niño inconsciente, salió gritando a la calle para pedir auxilio.

¿Cómo actuó el padre al saber que su hijo había fallecido a causa del supuesto golpe?

El jefe seccional de servicios especiales, Jairo Sanabria, explicó que el comportamiento del sospechoso fue especialmente alarmante.

No solo sostuvo su versión del supuesto accidente, sino que, pese a la gravedad del caso, realizó todos los trámites ante Medicina Legal para reclamar el cuerpo y asistió al entierro comportándose como una víctima más. Fue en pleno velorio cuando las autoridades lo capturaron como principal señalado en la muerte del niño.

Finalmente, de acuerdo con la información recopilada, la agresión que habría desencadenado la muerte del pequeño se originó porque el niño no quería bañarse.

Ahora, la Fiscalía continúa verificando el material probatorio, mientras que el testimonio del menor de 12 años se convirtió en un elemento determinante para entender el patrón de violencia dentro del hogar.

Actualmente, el niño de 12 años está bajo custodia del ICBF, y la entidad busca localizar a una menor de ocho años que también residía en la casa.

