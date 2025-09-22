Narcotraficante salió a celebrar Amor y Amistad, ofreció millonario soborno y quedó capturado

Un peligroso delincuente salió a celebrar Amor y Amistad y fue capturado en Cali. Las autoridades entregaron detalles de la particular situación.

Este hombre se hace llamar ‘Manzano’ y era la mente detrás de una banda que enviaba droga a Centroamérica por medio de avionetas. Las investigaciones arrojan que era responsable de ponerles compartimientos secretos en los que los narcóticos pudiesen quedar ocultos.

‘Manzano’ quiso sobornar a los policías

Además, estaba a cargo del mantenimiento de los motores y de estar al tanto de los pilotos. Se tienen registros de que la red ha operado en Cartago, La Unión, Obando y Restrepo. Además, hace seis años le incautaron dos avionetas con más de 200 kilos de cocaína.

Su captura se dio durante Amor y Amistad de una insólita forma. Resulta que la Policía estaba llevando un procedimiento en el barrio Samanes de Guadalupe, cuando se topó con él. Inclusive, intentó sobornarlos con 500 millones de pesos; pero no logró su cometido.

‘Manzano’ tiene circular azul de Interpol y estaba siendo buscado por concierto para delinquir y narcotráfico. Tras la captura, un juez de control de garantías lo envió a prisión con medida de aseguramiento.

Gigantesca incautación de cocaína en Valle del Cauca

El pasado 17 de septiembre, las autoridades de tránsito en Valle incautaron una gigantesca cantidad de cocaína que estaba siendo llevada en la vía Villarrica – Palmira.

La incautación se efectuó en el kilómetro 44 del municipio de Palmira. La mercancía era de 548 kilogramos de esta sustancia y tenía un valor estimado en más de 15 mil millones de pesos.

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades, la droga estaba escondida en un tractocamión que tenía como destino final llegar a Buenaventura y que había salido de Popayán. La cocaína estaba en una caleta de doble piso y podía dividirse en más de 1.3 millones de dosis.