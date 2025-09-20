CANAL RCN
Colombia Video

Juan Carlos Uribe no aceptó los cargos por el homicidio de su hermano en Cali

La Fiscalía le imputó cargos por desaparición forzada y homicidio agravado.

Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
01:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un dramático giro en el caso del asesinato del empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano conmocionó al Valle del Cauca. La Fiscalía señaló a su propio hermano, Juan Carlos Uribe, como el presunto determinador del crimen, en una audiencia de imputación de cargos que ha revelado detalles escalofriantes del caso.

El cuerpo de Jorge Hernando Uribe, de 74 años, fue encontrado en abril dentro de una vivienda en la vereda El Estero, Corregimiento de Navarro, en Cali.

Juan Carlos Uribe habría contratado a dos sicarios para matar a su hermano: pruebas de la Fiscalía
RELACIONADO

Juan Carlos Uribe habría contratado a dos sicarios para matar a su hermano: pruebas de la Fiscalía

Las pruebas de la Fiscalía sobre la presunta responsabilidad de Juan Carlos Uribe

Durante la audiencia, la fiscal presentó evidencias contundentes que vinculan a Juan Carlos Uribe con la planeación del crimen. "Usted, señor Juan Carlos Alberto Uribe Bejarano, se le imputa esta conducta también de desaparición forzada en calidad de determinador", declaró la fiscal al abrir la acusación.

Las pruebas incluyen llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp e inconsistencias en los primeros interrogatorios. La Fiscalía asegura que Juan Carlos Uribe contrató a dos sicarios para ejecutar el crimen: Moisés Betancur Zamora, capturado en Cartagena, y Brian Eduardo Garces Pelaez, de 32 años, ya judicializado.

Un detalle particularmente perturbador es que Juan Carlos Uribe no solo pidió ayuda por la desaparición de su hermano, sino que incluso escribió en redes sociales un mensaje de luto confirmando el hallazgo del cuerpo. "Con el corazón lleno de tristeza queremos informar que, después de 11 días de angustiosa búsqueda, hemos encontrado a nuestro amado hermano Jorge Hernando Uribe", publicó.

Legalizan captura de Juan Carlos Uribe Bejarano, presunto responsable del homicidio de su hermano Jorge Hernando
RELACIONADO

Legalizan captura de Juan Carlos Uribe Bejarano, presunto responsable del homicidio de su hermano Jorge Hernando

A la cárcel Juan Carlos Uribe y demás implicados mientras avanza investigación

La fiscal también señaló que Juan Carlos Uribe ocultó información crucial durante los interrogatorios iniciales. "Cuando se le pregunta que cuente qué fue lo que pasó, qué conocimiento tiene, usted no cuenta que el mismo día del desaparecimiento de su hermano había departido una muerte", afirmó la fiscal.

La juez 16 de garantías avaló la captura de Juan Carlos Uribe, reconocido en Cali por su carrera en protocolos y relaciones públicas. Su detención se produjo en inmediaciones de la biblioteca departamental. Durante la audiencia de legalización de captura, la Fiscalía le imputó los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, cargos que no aceptó.

Este caso ha recordado a muchos el trágico suceso de Jhonier Leal y Mauricio Leal, otro caso que conmocionó al país por sus implicaciones familiares. La audiencia continuará para determinar si Juan Carlos Uribe y los otros implicados serán enviados a prisión mientras avanza la investigación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Huila

Asonada en La Plata, Huila: Ejército denuncia presión de grupo armado ilegal

Bogotá

Ofrecen servicio gratuito de teleorientación veterinaria en Bogotá: así funciona

Cauca

Patrullero de la Policía fue asesinado en Puerto Tejada, norte del Cauca

Otras Noticias

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro sufre golpe radical con su canal de YouTube: esta fue la decisión

El mandatario fue notificado sobre el cierre de su canal.

Liga BetPlay

Arquero del Deportes Tolima cometió uno de los penales más insólitos en la liga colombiana

La acción le empieza a dar la vuelta al mundo.

Salud mental

Cómo controlar la ansiedad que sufrió Falcao en Bogotá: la IA reveló ejercicios

Colpensiones

Colpensiones da aviso por traslado de miles de trabajadores que están en fondos privados

Alimentos

Estos son los mejores alimentos para aumentar la felicidad, según la IA