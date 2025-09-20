Juan Carlos Uribe no aceptó los cargos por el homicidio de su hermano en Cali

Un dramático giro en el caso del asesinato del empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano conmocionó al Valle del Cauca. La Fiscalía señaló a su propio hermano, Juan Carlos Uribe, como el presunto determinador del crimen, en una audiencia de imputación de cargos que ha revelado detalles escalofriantes del caso.

El cuerpo de Jorge Hernando Uribe, de 74 años, fue encontrado en abril dentro de una vivienda en la vereda El Estero, Corregimiento de Navarro, en Cali.

Las pruebas de la Fiscalía sobre la presunta responsabilidad de Juan Carlos Uribe

Durante la audiencia, la fiscal presentó evidencias contundentes que vinculan a Juan Carlos Uribe con la planeación del crimen. "Usted, señor Juan Carlos Alberto Uribe Bejarano, se le imputa esta conducta también de desaparición forzada en calidad de determinador", declaró la fiscal al abrir la acusación.

Las pruebas incluyen llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp e inconsistencias en los primeros interrogatorios. La Fiscalía asegura que Juan Carlos Uribe contrató a dos sicarios para ejecutar el crimen: Moisés Betancur Zamora, capturado en Cartagena, y Brian Eduardo Garces Pelaez, de 32 años, ya judicializado.

Un detalle particularmente perturbador es que Juan Carlos Uribe no solo pidió ayuda por la desaparición de su hermano, sino que incluso escribió en redes sociales un mensaje de luto confirmando el hallazgo del cuerpo. "Con el corazón lleno de tristeza queremos informar que, después de 11 días de angustiosa búsqueda, hemos encontrado a nuestro amado hermano Jorge Hernando Uribe", publicó.

A la cárcel Juan Carlos Uribe y demás implicados mientras avanza investigación

La fiscal también señaló que Juan Carlos Uribe ocultó información crucial durante los interrogatorios iniciales. "Cuando se le pregunta que cuente qué fue lo que pasó, qué conocimiento tiene, usted no cuenta que el mismo día del desaparecimiento de su hermano había departido una muerte", afirmó la fiscal.

La juez 16 de garantías avaló la captura de Juan Carlos Uribe, reconocido en Cali por su carrera en protocolos y relaciones públicas. Su detención se produjo en inmediaciones de la biblioteca departamental. Durante la audiencia de legalización de captura, la Fiscalía le imputó los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, cargos que no aceptó.

Este caso ha recordado a muchos el trágico suceso de Jhonier Leal y Mauricio Leal, otro caso que conmocionó al país por sus implicaciones familiares. La audiencia continuará para determinar si Juan Carlos Uribe y los otros implicados serán enviados a prisión mientras avanza la investigación.