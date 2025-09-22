Minutos de pánico durante brutal ataque de moto-ladrones en Cali: le robaron todo a la víctima

Cali se encuentra en alerta debido a una serie de ataques violentos perpetrados por grupos de moto-atracadores. Recientemente, se conoció un video de las cámaras de seguridad que grabó con lujo de detalles su accionar.

La Policía estima que al menos 60 moto-atracadores están operando en diferentes zonas. Además, se han identificado 30 bandas compuestas por hasta diez delincuentes.

60 moto-atracadores y 30 bandas: preocupante situación

El general Henry Bello, comandante de la Policía de Cali, entregó detalles sobre los avances en las investigaciones: “Hemos logrado identificar a partir de esos videos que son moto-atracadores que delinquen hacia el sector sur, centro y alrededor de establecimientos de grandes superficies”. Precisó que los ladrones aprovechan cuando ven que las personas hacen diligencias bancarias.

Las zonas más críticas incluyen la calle 26, el centro y la autopista suroriental. En lo que va de septiembre, se han registrado al menos seis casos de ataques por parte de estos grupos.

El incidente más reciente, captado en video, muestra cómo siete hombres en cuatro motocicletas provocaron la caída de un motociclista en el barrio Santa Rita. Los delincuentes sometieron a la víctima, le robaron sus pertenencias (incluyendo la motocicleta) y huyeron en cuestión de segundos.

Diez moto-ladrones capturados hace poco

Hace pocas semanas, se dio un golpe contundente contra estos delincuentes. A través de cinco acciones, 10 moto-ladrones que operaban entre las calles 25 y 26 fueron capturados.

A pesar de ser muchos criminales, su modus operandi es prácticamente similar. Estas personas se estacionan cerca a las sedes bancarias o tiendas, mientras identifican a la víctima.

Al momento de tenerla referenciada, comienzan los minutos de pánico. Sin mediar palabra, los moto-ladrones la interceptan y la amenazan con armas, principalmente puñales. La persona entonces queda sin escapatoria y termina entregando sus objetos personales.