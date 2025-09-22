CANAL RCN
Colombia Video

Minutos de pánico durante brutal ataque de moto-ladrones en Cali: le robaron todo a la víctima

Es preocupante la situación de los moto-atracadores en Cali. Se estima que 60 personas se dedican a robar de esta manera.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
02:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cali se encuentra en alerta debido a una serie de ataques violentos perpetrados por grupos de moto-atracadores. Recientemente, se conoció un video de las cámaras de seguridad que grabó con lujo de detalles su accionar.

VIDEO | Así operaba una banda de ‘moto-atracadores’ en Cali: robos superan los $160 millones
RELACIONADO

VIDEO | Así operaba una banda de ‘moto-atracadores’ en Cali: robos superan los $160 millones

La Policía estima que al menos 60 moto-atracadores están operando en diferentes zonas. Además, se han identificado 30 bandas compuestas por hasta diez delincuentes.

60 moto-atracadores y 30 bandas: preocupante situación

El general Henry Bello, comandante de la Policía de Cali, entregó detalles sobre los avances en las investigaciones: “Hemos logrado identificar a partir de esos videos que son moto-atracadores que delinquen hacia el sector sur, centro y alrededor de establecimientos de grandes superficies”. Precisó que los ladrones aprovechan cuando ven que las personas hacen diligencias bancarias.

Las zonas más críticas incluyen la calle 26, el centro y la autopista suroriental. En lo que va de septiembre, se han registrado al menos seis casos de ataques por parte de estos grupos.

El incidente más reciente, captado en video, muestra cómo siete hombres en cuatro motocicletas provocaron la caída de un motociclista en el barrio Santa Rita. Los delincuentes sometieron a la víctima, le robaron sus pertenencias (incluyendo la motocicleta) y huyeron en cuestión de segundos.

Diez moto-ladrones capturados hace poco

Hace pocas semanas, se dio un golpe contundente contra estos delincuentes. A través de cinco acciones, 10 moto-ladrones que operaban entre las calles 25 y 26 fueron capturados.

A pesar de ser muchos criminales, su modus operandi es prácticamente similar. Estas personas se estacionan cerca a las sedes bancarias o tiendas, mientras identifican a la víctima.

Al momento de tenerla referenciada, comienzan los minutos de pánico. Sin mediar palabra, los moto-ladrones la interceptan y la amenazan con armas, principalmente puñales. La persona entonces queda sin escapatoria y termina entregando sus objetos personales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Gustavo Petro se pronunció tras la desaparición de B-King y Regio Clown en México

México

Mánager de artistas colombianos desaparecidos en México relató los últimos minutos que estuvo con ellos

Presidencia de Colombia

Juana Londoño: “Quiero ser la primera mujer presidenta de Colombia”

Otras Noticias

Deportivo Cali

¿Cuánto fue el premio económico para el Deportivo Cali tras título en el fútbol femenino?

Deportivo Cali derrotó a Independiente Santa Fe y consiguió el título del fútbol femenino. ¿Cuál fue su premio económico?

Finanzas personales

Lanzan nueva moneda en Colombia: así luce la pieza que tendrá uso exclusivo

Un municipio de Colombia decidió hacerle honor con motivo de la celebración de su fundación.

Artistas

Revelan hipótesis sobre la desaparición de B-King en México: ¿qué pasó con las cámaras de seguridad?

Brasil

EE. UU. sanciona a esposa del juez que condenó a Bolsonaro y bloquea empresa familiar

Enfermedades

Riesgos ocasionados por los lavados en la zona íntima de las mujeres: esto dicen los expertos