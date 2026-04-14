Fotos exclusivas de lo que sería una tarde de hamburguesas y ‘prepagos’ en la cárcel de Itagüí

Nuevas imágenes exclusivas extienden el escándalo de presuntas irregularidades en la cárcel de Itagüí, dejando en evidencia los lujos y los excesos que tendrían dentro de prisión criminales de alto perfil.

Las fotografías muestran a reclusos vestidos con uniforme carcelario, quienes aparecen cargando 11 cajas de hamburguesas durante lo que habría sido una tarde de esparcimiento en el penal de máxima seguridad.

Las fotografías forman parte de una serie de denuncias sobre privilegios otorgados a miembros de la Oficina de Envigado, recluidos en este centro penitenciario.

Así fue la tarde de hamburguesas y ‘prepagos’ en la cárcel de Itagüí

Se trataría de cinco fotografías del año pasado que documentan cómo los presos de la Oficina de Envigado habrían organizado una tarde de recreación que incluyó el pedido de hamburguesas y la presencia de personas externas a la prisión.

Las imágenes muestran a tres individuos con uniforme marrón y naranja, característico de los reclusos, transportando las pesadas cajas de comida al interior de los pabellones.

Las fotografías también registran el ingreso de una mujer vestida con pantalón rosa y bata blanca, identificada como una de las presuntas visitantes de los criminales recluidos.

Este hecho se suma a denuncias previas sobre la realización de encuentros y asados acompañados de exceso de licor dentro del centro de reclusión.

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Los escándalos y excentricidades en la cárcel de Itagüí

Entre las irregularidades anteriormente denunciadas en este penal se encuentran la organización de parrandas vallenatas, la construcción de suites personalizadas*por capos de la Oficina de Envigado, y la edificación de una capilla al interior del centro penitenciario.

Estas actividades han sido calificadas como excentricidades y beneficios incompatibles con un penal de máxima seguridad.

La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, denunció estas irregularidades:

Hay una gobernanza criminal al interior de la cárcel de máxima seguridad. Ellos son los que exponen, ellos son los que hacen, ellos son los que ordenan qué pasa allí.

La situación genera particular controversia considerando que los reclusos señalados son miembros de la Oficina de Envigado, organización criminal con quien el Gobierno Nacional adelanta mesas de negociación.

Los cuestionamientos apuntan a cómo criminales catalogados entre los más temidos del país disfrutan de estos privilegios en un centro que debería mantener condiciones de máxima seguridad.