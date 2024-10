Nicolás Petro aceptó renuncia de su abogado y pidió tiempo a la justicia para conseguir uno nuevo

Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, aceptó la renuncia de Diego Henao, su abogado para el proceso que enfrenta ante la justicia por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

"Quiero agradecer a Diego Henao por su acompañamiento. Ha sido un defensor incondicional con el que libré muchas batallas", aseguró el exdiputado.

Nicolás Petro pidió plazo para encontrar un nuevo abogado

Durante la audiencia de este martes que se estaba desarrollando de manera presencial desde las 9 de la mañana en el Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla desde las, Petro Burgos pidió a la justicia aplazar la audiencia para poder encontrar un nuevo representante legal.

El señalado aseguró que el 10 de octubre quedó protocolarizada la renuncia de su abogado y el 11, a través de un auto, el juez les habría indicado que teníamos que venir con el representante.

"Yo hoy, actualmente, no tengo todavía abogado, porque usted nos indicó que asistiéramos a esta audiencia porque no sabía lo que iba a resolver, por ende le solicito que me de un plan para yo poder tener un nuevo abogado", pidió Petro Burgos.

El juez cuestionó duramente la solicitud calificándola de dilatoria y aseguró que afecta el normal desarrollo de la audiencia.

Sin embargo, reprogramó el inicio del juicio para el 9 de diciembre de 2024.

Juez le dio a Nicolás Petro dio 15 días a Nicolás Petro para conseguir el nuevo abogado

Hugo Carbonó, juez del caso, le dijo a Petro Burgos, aseguró que aceptaba la renuncia del abogado Henao y le indicó que tiene 15 días para encontrar un nuevo representante, de lo contrario se oficiará a la Defensoría del Pueblo que le asigne uno nuevo.

El argumento del togado es que se trata de la audiencia preparatoria en la que la Fiscalía anunciaría las pruebas, por lo que, en caso de no asumir un nuevo abogado no sería necesario aplazar la audiencia.

"Entonces, para que quede claro, en la próxima sesión continuará la audiencia preparatoria, el juzgado no aplazará, por solicitud del nuevo defensor, la etapa en la que se encuentra la preparatoria como es el descubrimiento probatorio", aseguró el juez.