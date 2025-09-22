CANAL RCN
Colombia Video

Menor de seis años se convierte en la primera víctima fatal por dengue en Ibagué este 2025

81% de las personas contagiadas no estarían presentando síntomas.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
07:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay preocupación en Ibagué tras conocerse que, en las últimas horas, falleció la primera persona contagiada por dengue, en lo que va del 2025.

Se trata de una niña de seis años que habría pasado una temporada en la capital del departamento del Tolima y presentó síntomas al regresar a su ciudad natal.

Alerta por aumento del 15% en casos de dengue en Colombia: 7 muertes en Santander y más de 16.000 casos en la costa
RELACIONADO

Alerta por aumento del 15% en casos de dengue en Colombia: 7 muertes en Santander y más de 16.000 casos en la costa

De inmediato, fue trasladada a un centro asistencial, pero según dijo la secretaria de Salud de Bucaramanga, Martha Liliana Ospina, falleció por complicaciones asociadas a la enfermedad:

“Se confirma el primer caso de fallecimiento por dengue en la ciudad de Ibagué. Se trata de una menor de seis años, oriunda de Magangué, Bolívar, que había estado residiendo en la ciudad de Ibagué y cuando su familia toma la decisión de retornar a su ciudad de origen, presenta síntomas y una evolución clínica desfavorable, por la que, posteriormente, fallece”.

La mayoría de contagiados por dengue presentan síntomas leves en la ciudad:

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Ibagué, en lo corrido del año se han registrado 1.560 casos que, aunque no se comparan con los 11.000 del 2024, obligaron a la ciudad a prevenir a turistas y locales, debido a que el 81% de los casos no generan signos de alarma.

De momento, las comunas 8 y 9 son los puntos con mayor numero de contagios en la ciudad y en donde la secretaria intensificó su llamado a tomar medidas de cuidado en casa.

Casos de dengue en Cartagena han aumentado 500% en lo que va corrido de 2025
RELACIONADO

Casos de dengue en Cartagena han aumentado 500% en lo que va corrido de 2025

¿Cómo evitar la propagación del dengue? Esto dice el MinSalud

Al provocar fiebre mayor a 38 grados, dolor en el abdomen, vómito, heces negras, adormecimiento, convulsiones o sangrado en nariz y encías, el dengue puede derivar en complicaciones de salud graves e, incluso, la muerte.

Por tanto, desde el Ministerio de Salud se recomienda cambiar frecuentemente el agua de floreros y/o bebederos para animales, mantener cubiertos los recipientes con agua, lavar y cepillar tanques o albercas, utilizar repelente y mosquiteros para evitar las picaduras y reproducción de mosquitos infectados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Famoso cantante estaría vinculado al entramado de corrupción de un exalcalde de Apartadó

Daniel Quintero

Investigan presunto uso de recursos públicos en viaje de Daniel Quintero a Chocó: ¿fue financiado por el Gobierno?

Gobernación de Cundinamarca

Muere una octava persona por incendio en la estación de Policía de Funza

Otras Noticias

Artistas

Marcela Reyes, expareja de B-King, denunció graves amenazas en contra de ella y su hijo: esto se sabe

La reconocida DJ expuso las amenazas este lunes luego de la muerte de su expareja.

Finanzas personales

Así debe usar su tarjeta de crédito para mejorar su puntaje financiero

Los pasos esenciales para mejorar el puntaje financiero a través de una tarjeta de crédito.

México

Presidenta de México tomó decisión de última hora tras la muerte de B-King y Regio Clown

Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo: desde Argentina entregaron novedades del estado de salud del DT

Enfermedades

Riesgos ocasionados por los lavados en la zona íntima de las mujeres: esto dicen los expertos