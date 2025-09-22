Menor de seis años se convierte en la primera víctima fatal por dengue en Ibagué este 2025

Hay preocupación en Ibagué tras conocerse que, en las últimas horas, falleció la primera persona contagiada por dengue, en lo que va del 2025.

Se trata de una niña de seis años que habría pasado una temporada en la capital del departamento del Tolima y presentó síntomas al regresar a su ciudad natal.

De inmediato, fue trasladada a un centro asistencial, pero según dijo la secretaria de Salud de Bucaramanga, Martha Liliana Ospina, falleció por complicaciones asociadas a la enfermedad:

“Se confirma el primer caso de fallecimiento por dengue en la ciudad de Ibagué. Se trata de una menor de seis años, oriunda de Magangué, Bolívar, que había estado residiendo en la ciudad de Ibagué y cuando su familia toma la decisión de retornar a su ciudad de origen, presenta síntomas y una evolución clínica desfavorable, por la que, posteriormente, fallece”.

La mayoría de contagiados por dengue presentan síntomas leves en la ciudad:

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Ibagué, en lo corrido del año se han registrado 1.560 casos que, aunque no se comparan con los 11.000 del 2024, obligaron a la ciudad a prevenir a turistas y locales, debido a que el 81% de los casos no generan signos de alarma.

De momento, las comunas 8 y 9 son los puntos con mayor numero de contagios en la ciudad y en donde la secretaria intensificó su llamado a tomar medidas de cuidado en casa.

¿Cómo evitar la propagación del dengue? Esto dice el MinSalud

Al provocar fiebre mayor a 38 grados, dolor en el abdomen, vómito, heces negras, adormecimiento, convulsiones o sangrado en nariz y encías, el dengue puede derivar en complicaciones de salud graves e, incluso, la muerte.

Por tanto, desde el Ministerio de Salud se recomienda cambiar frecuentemente el agua de floreros y/o bebederos para animales, mantener cubiertos los recipientes con agua, lavar y cepillar tanques o albercas, utilizar repelente y mosquiteros para evitar las picaduras y reproducción de mosquitos infectados.