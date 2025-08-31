Alerta por aumento del 15% en casos de dengue en Colombia: 7 muertes en Santander y más de 16.000 casos en la costa

El dengue continúa siendo una preocupación mayor en varias regiones de Colombia, con un aumento del 15% en los casos reportados, según el Instituto Nacional de Salud.

La situación es particularmente alarmante en ciudades como Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga, donde las autoridades sanitarias están intensificando sus esfuerzos de prevención y control.

Las cifras del dengue en Cartagena

La situación en la capital de Bolívar es crítica. Más de 4.700 casos de dengue se han registrado hasta la semana epidemiológica 33, incluyendo 57 casos de dengue grave.

La doctora Johana Bueno, secretaria de Salud de Cartagena, advierte sobre la presencia de las cuatro variantes del virus en la ciudad, lo que aumenta el riesgo para la población.

"¿Cómo vamos a controlar el mosquito? Obviamente vamos a seguir usando repelentes, vamos a tener limpias nuestras casas y nuestros entornos", recomienda Bueno, enfatizando la importancia de mantener limpios los reservorios de agua.

Más de 3.200 casos en Atlántico

En el departamento del Atlántico, la situación no es menos preocupante. Se han realizado más de 94.000 visitas domiciliarias, detectando cerca de 5.000 criaderos del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue. Las cifras son similares a las de Cartagena, con más de 3.200 casos reportados hasta la semana epidemiológica 33.

La Secretaría de Salud del Atlántico está tomando medidas proactivas. "Estamos haciendo un trabajo articulado con la Secretaría Departamental y la Secretaría de Salud Municipal entregando unos tanques en este corregimiento con el fin de garantizar la acumulación adecuada del agua y evitar la propagación del dengue", explica un funcionario de la entidad.

Santander ya suma siete muertes por dengue en 2025

En Santander, la situación es aún más grave, con siete muertes asociadas al dengue este año, tres de ellas en menores de edad. Se han diagnosticado más de 8.338 casos en el departamento, con las zonas de mayor riesgo concentradas en el área metropolitana de Bucaramanga, el sur de Santander y el Magdalena Medio santandereano.

El secretario de Salud de Santander hace un llamado urgente a la comunidad: "Aquí el llamado a la comunidad para que sigamos haciendo acciones de identificar dónde están los criaderos de todas estas actividades que desde la Secretaría de Salud hemos venido capacitando para eliminar la proliferación de zancudos y mosquitos".

La lucha contra el dengue requiere un esfuerzo conjunto de autoridades y ciudadanía. Las medidas de prevención, como el uso de repelentes, la limpieza de reservorios de agua y la eliminación de criaderos potenciales, son fundamentales para controlar la propagación de esta enfermedad que sigue amenazando la salud pública en Colombia.