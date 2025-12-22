CANAL RCN
Reconocido actor reveló que los doctores le dieron máximo ocho meses de vida: hay preocupación

El actor, que padece cáncer, decidió no seguir ningún tratamiento desde hace un par de meses.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
06:48 a. m.
En mayo del 2025, un reconocido actor mexicano que ha trabajado en 'La rosa de Guadalupe' y en 'Como dice el dicho', le informó a sus seguidores que fue diagnosticado con cáncer.

A Horacio Beamonte, después de unos rigurosos exámenes, le comunicaron que padecía una leucemia linfoblástica aguda y él, casi que de inmediato, inició con los respectivos tratamientos.

Sin embargo, hace un par de meses, el reconocido actor mexicano tomó la decisión de no seguir ningún tratamiento contra el cáncer. Su razón es que quiere llevar una vida normal y comer bien, sin restricciones.

En medio de esa coyuntura, en los últimos días, Horacio Beamonte le concedió una entrevista a TVNotas y reveló que los médicos le dieron un tiempo estimado de vida si no se realizaba las quimioterapias.

Así fue como Horacio Beamonte, el reconocido actor de México, informó que le dieron máximo ocho meses de vida

Horacio Beamonte, en el diálogo con TVNotas, explicó que los especialistas le dieron pocos meses de vida si no seguía ningún tratamiento, pero que él decidió asumir las consecuencias.

"Cuando salí del hospital me dijeron que si no tomaba las quimioterapias tendría entre cuatro y ocho meses de vida. Ya estoy en el ocho, pero seguimos esperando en Dios, que es el único que decide cuándo me va a llevar", detalló el actor Horacio Beamonte.

"Pueden decir ocho meses, pero tal vez viva nueve, diez, once o doce años, solo Dios sabe. Quiero aprovechar este momento para darles las gracias a todo el público y toda la gente que nos ha apoyado", agregó.

Las declaraciones completas de Horacio Beamonte fueron las siguientes:

Los seguidores de Horacio Beamonte, el reconocido actor de México, le han enviado mensajes de fortaleza

Luego de la entrevista de Horacio Beamonte, sus seguidores se han solidarizado con él.

"Dios está contigo", "mereces todo lo mejor del mundo", "vas a salir adelante" y "siempre estaremos ahí", han sido algunas de las palabras expresadas en redes sociales.

 

