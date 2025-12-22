CANAL RCN
Colombia Video

Así escondían pólvora de alto riesgo en una papelería: el decomiso supera las seis mil unidades

Voladores, bengalas y tortas pirotécnicas estaban almacenadas sin control, listas para su distribución en esta temporada.

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
06:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio del incremento de controles por la temporada de fin de año, la Policía adelantó operativos para frenar la comercialización y almacenamiento ilegal de pólvora en distintos puntos de la capital.

VIDEO | Captan vehículo en movimiento lanzando pólvora en plena madrugada en Fusagasugá
RELACIONADO

VIDEO | Captan vehículo en movimiento lanzando pólvora en plena madrugada en Fusagasugá

Estas acciones buscan reducir los riesgos asociados al uso de material pirotécnico, especialmente en zonas residenciales y comerciales.

Más de 6.000 explosivos ocultos en una papelería y otros negocios en Bogotá

El primer procedimiento se desarrolló en el barrio La Favorita, en la localidad de Los Mártires, donde uniformados de la Policía detectaron un importante acopio de pólvora al interior de un establecimiento abierto al público.

Durante la inspección, las autoridades hallaron 1.496 elementos pirotécnicos, los cuales se encontraban almacenados sin cumplir la normatividad vigente.

De acuerdo con el balance oficial, el material incautado en este punto fue avaluado en aproximadamente 10 millones de pesos.

El segundo operativo se llevó a cabo en el barrio Diana Turbay, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, tras recibir información suministrada por la ciudadanía.

Gracias a este aviso, los uniformados llegaron hasta una papelería del sector, donde encontraron 4.880 unidades de juegos pirotécnicos que se encontraban listas para su distribución.

¿Qué tipo de material pirotécnico almacenaban en la papelería?

En este establecimiento, las autoridades confirmaron la presencia de voladores, martillos explosivos, volcanes, bengalas, tortas pirotécnicas, entre otros artefactos clasificados como elementos de alto riesgo, debido a su capacidad explosiva y al peligro que representan cuando son almacenados o manipulados sin medidas de seguridad.

Se entregó el hombre que lanzó pirotecnia desde su vehículo en movimiento en Fusagasugá: todo quedó en video
RELACIONADO

Se entregó el hombre que lanzó pirotecnia desde su vehículo en movimiento en Fusagasugá: todo quedó en video

Como resultado de ambos procedimientos, a los responsables de los establecimientos intervenidos se les impusieron órdenes de comparendo por el incumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la manipulación, almacenamiento y comercialización de pólvora.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Sindicatos clandestinos en Bogotá operan como discotecas con drogas, menores y violencia sin control

Elecciones presidenciales 2026

“Aquí hay un puño de hierro para darle duro a los bandidos”: Juan Carlos Pinzón

Chocó

Ejército confirmó el secuestro de 18 militares por parte de comunidades indígenas en Chocó

Otras Noticias

Artistas

Reconocido actor reveló que los doctores le dieron máximo ocho meses de vida: hay preocupación

El actor, que padece cáncer, decidió no seguir ningún tratamiento desde hace un par de meses.

España

Ocho detenidos por red que traficaba personas de Colombia a España

La organización captaba a personas en situación de vulnerabilidad y las endeudaba con falsas ofertas de empleo en Europa.

Copa Libertadores

Junior y Santa Fe la tienen difícil: así quedaron los Bombos de la fase de grupos de Copa Libertadores

Resultados lotería

Resultado del Sinuano Noche del 21 de diciembre de 2025: número ganador del sorteo de HOY

Enfermedades

¿Cómo cuidar la salud durante las festividades navideñas?: expertos dan recomendaciones