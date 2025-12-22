Así escondían pólvora de alto riesgo en una papelería: el decomiso supera las seis mil unidades

En medio del incremento de controles por la temporada de fin de año, la Policía adelantó operativos para frenar la comercialización y almacenamiento ilegal de pólvora en distintos puntos de la capital.

Estas acciones buscan reducir los riesgos asociados al uso de material pirotécnico, especialmente en zonas residenciales y comerciales.

Más de 6.000 explosivos ocultos en una papelería y otros negocios en Bogotá

El primer procedimiento se desarrolló en el barrio La Favorita, en la localidad de Los Mártires, donde uniformados de la Policía detectaron un importante acopio de pólvora al interior de un establecimiento abierto al público.

Durante la inspección, las autoridades hallaron 1.496 elementos pirotécnicos, los cuales se encontraban almacenados sin cumplir la normatividad vigente.

De acuerdo con el balance oficial, el material incautado en este punto fue avaluado en aproximadamente 10 millones de pesos.

El segundo operativo se llevó a cabo en el barrio Diana Turbay, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, tras recibir información suministrada por la ciudadanía.

Gracias a este aviso, los uniformados llegaron hasta una papelería del sector, donde encontraron 4.880 unidades de juegos pirotécnicos que se encontraban listas para su distribución.

¿Qué tipo de material pirotécnico almacenaban en la papelería?

En este establecimiento, las autoridades confirmaron la presencia de voladores, martillos explosivos, volcanes, bengalas, tortas pirotécnicas, entre otros artefactos clasificados como elementos de alto riesgo, debido a su capacidad explosiva y al peligro que representan cuando son almacenados o manipulados sin medidas de seguridad.

Como resultado de ambos procedimientos, a los responsables de los establecimientos intervenidos se les impusieron órdenes de comparendo por el incumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la manipulación, almacenamiento y comercialización de pólvora.