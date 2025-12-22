Bloqueo de recicladores afecta la movilidad en la calle 100 y la Autopista Norte

Un grupo de recicladores bloquea desde tempranas horas de este lunes 22 de diciembre la calle 100, a la altura de la carrera 47A, y la Autopista Norte, provocando serias afectaciones a la movilidad en este sector del nororiente de la capital.

RELACIONADO Ejército confirmó el secuestro de 18 militares por parte de comunidades indígenas en Chocó

De acuerdo con TransMilenio, hacia las 6:00 de la mañana los manifestantes se concentraron inicialmente sobre la calle 100 y posteriormente bloquearon la Autopista Norte, lo que obligó a restringir el paso en sentido occidente–oriente. La situación derivó en congestión vehicular y complicaciones para miles de usuarios que se desplazaban hacia sus lugares de trabajo o estudio.

Rutas de TransMilenio y SITP afectadas

La entidad informó que no hay paso para los buses de TransMilenio en sentido norte–sur y que varias rutas del SITP resultaron afectadas, entre ellas las 291, 465A, A305, A610, A713, B904, B916, T62, 402, 403A, 442, 634, 661, 801A, A611, B404, 193A, A606, B326, Z4B, T795 y Z8.

“Recomendamos a los usuarios planear sus viajes con anticipación. Grupo de manifestantes ajenos a la operación se encuentra en desplazamiento y, por el momento, no hay paso para los buses de TransMilenio hacia el sur”, indicó la empresa a través de sus canales oficiales.

Las autoridades de tránsito monitorean la situación mientras se evalúan alternativas de movilidad y posibles rutas de desvío. Entretanto, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la información oficial y considerar vías alternas para evitar mayores retrasos.