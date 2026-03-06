Niña de tres años habría sido abusada por profesor de jardín en Bogotá: institución se pronunció

Hace pocos días, se dio a conocer un presunto caso de abuso de menores en una institución en Bogotá.

La FM conoció que una niña de tres años le contó a su mamá y papá que un profesor del jardín supuestamente le hizo tocamientos indebidos en la clase de ballet. Tras esto, presentaron la denuncia.

Abuso habría ocurrido en la clase de ballet

El jueves 5 de marzo, la institución emitió un comunicado. En primer lugar, sostuvo que un día antes, en la mañana del 4 de marzo, se tuvo conocimiento de la situación; por lo que se puso en marcha el respectivo acompañamiento.

“Sabemos que lo más valioso para cada familia son sus hijos, y ese mismo principio guía cada una de las decisiones que tomamos como institución educativa”, sostuvo al indicar que las actividades educativas se han seguido desarrollando.

El jardín realizó los procedimientos correspondientes contemplados en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, conforme a lo reglamentado por el Decreto 1965 de 2013, ahora compilado en el 1075 de 2015.

Pronunciamiento del jardín

Sumado a ello, mencionó que se puso a disposición de las autoridades la información correspondiente a la investigación, incluyendo registros institucionales, material audiovisual (cámaras) y otros elementos.

“Nuestro interés es claro: colaborar plenamente con las autoridades para que puedan adelantar su labor con total transparencia y para que la verdad sea esclarecida con el rigor de este tipo de situaciones”, afirmó.

El jardín reiteró que maneja una política de cero tolerancia sobre afectaciones contra la población infantil.

Cabe recordar que hace casi un año, se dio un hecho similar en un jardín de San Cristóbal. Un docente aprovechó su cargo para abusar a los estudiantes y fue tal el impacto, que la Procuraduría abrió indagación previa.