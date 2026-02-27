CANAL RCN
Colombia

La ONU advierte altos niveles de violencia preelecciones: candidatos en Colombia son intimidados en redes

En febrero de 2026, al menos tres candidatos a las elecciones legislativas, o su equipo, han sido blanco de ataques.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik
Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
01:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte altos niveles de violencia preelectoral en Colombia.

El organismo multilateral aseguró que la violencia ha llegado a nuevos escenarios, como las redes sociales y plataformas digitales, poniendo en riesgo los derechos políticos de votantes y candidatos:

“La violencia y el conflicto, juntamente con el surgimiento de la violencia preelectoral, han generado mayores riesgos para el ejercicio libre y seguro de algunos derechos civiles y políticos por parte de líderes políticos, candidatos y personas defensoras de derechos humanos”, se lee en el documento.

Defensoría hace un llamado de acción inmediata en 62 municipios por riesgo en elecciones ante “la gobernanza de grupos armados”
RELACIONADO

Defensoría hace un llamado de acción inmediata en 62 municipios por riesgo en elecciones ante “la gobernanza de grupos armados”

También es preocupante el nivel de violencia en las regiones:

El informe enciende una segunda alerta sobre el nivel de violencia registrado en las regiones, donde grupos criminales reclutan menores de edad u obligan a sus familias a desplazarse o confinarse:

“La ACNUDH observó la práctica por parte de grupos armados no estatales de coaccionar a la población civil para que esta retenga o agreda a integrantes de la fuerza pública o exija su salida del territorio en departamentos como Cauca, Guaviare, Huila, Putumayo y Valle del Cauca”.

En hechos registrados en 2025, 21 civiles y ocho uniformados perdieron la vida y el panorama no parece mejorar en 2026.

Dejan en libertad al candidato al Senado Andrés Vásquez
RELACIONADO

Dejan en libertad al candidato al Senado Andrés Vásquez

Los candidatos están en riesgo:

La ONU, además, se refirió al eco en elecciones del magnicidio contra Miguel Uribe Turbay, senador y candidato asesinado en un evento de campaña el 7 de junio de 2025.

Desde entonces, las cosas no han sido fáciles para los candidatos. A inicios de febrero, el equipo del senador y candidato por la Alianza Verde Jairo Castellanos fue interceptado, en el departamento de Arauca, por hombres armados que asesinaron a dos de sus escoltas y secuestraron a otros cuatro trabajadores.

Y el 25 de febrero, fueron secuestrados, con apenas unas horas de diferencia, los candidatos al Senado Andrés Vásquez, del Partido Conservador, y Ana Guetio, aspirante a la curul de paz por el departamento del Cauca.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Hombres armados acribillaron a tiros a un mujer frente a su familia en Baranoa: esto se sabe

Bogotá

La nueva pista en el caso de frambuesas envenenadas que podría marcar el rumbo de la investigación

ELN

ELN atacó con ráfagas de armamento pesado la estación de Policía de Río de Oro: un uniformado murió

Otras Noticias

Energías Renovables

Colombia fortalece alianzas globales para integrar la energía nuclear en su estrategia de descarbonización

El Gobierno Nacional suscribió un Memorando de Entendimiento con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Donald Trump

Donald Trump plantea una posibilidad de "toma amistosa de Cuba"

El mandatario estadounidense aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, está tratando el asunto "a muy alto nivel".

Medellín

Nueva sede de YMCA en Medellín: impulso al liderazgo juvenil

América de Cali

América de Cali anunciaría delantero ex Atlético Nacional

EPS

¿Camino a estatizar la salud? Gobierno ordena volver pública la Nueva EPS y trasladar cerca de 6 millones de usuarios