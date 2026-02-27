La ONU advierte altos niveles de violencia preelecciones: candidatos en Colombia son intimidados en redes

El último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte altos niveles de violencia preelectoral en Colombia.

El organismo multilateral aseguró que la violencia ha llegado a nuevos escenarios, como las redes sociales y plataformas digitales, poniendo en riesgo los derechos políticos de votantes y candidatos:

“La violencia y el conflicto, juntamente con el surgimiento de la violencia preelectoral, han generado mayores riesgos para el ejercicio libre y seguro de algunos derechos civiles y políticos por parte de líderes políticos, candidatos y personas defensoras de derechos humanos”, se lee en el documento.

También es preocupante el nivel de violencia en las regiones:

El informe enciende una segunda alerta sobre el nivel de violencia registrado en las regiones, donde grupos criminales reclutan menores de edad u obligan a sus familias a desplazarse o confinarse:

“La ACNUDH observó la práctica por parte de grupos armados no estatales de coaccionar a la población civil para que esta retenga o agreda a integrantes de la fuerza pública o exija su salida del territorio en departamentos como Cauca, Guaviare, Huila, Putumayo y Valle del Cauca”.

En hechos registrados en 2025, 21 civiles y ocho uniformados perdieron la vida y el panorama no parece mejorar en 2026.

RELACIONADO Dejan en libertad al candidato al Senado Andrés Vásquez

Los candidatos están en riesgo:

La ONU, además, se refirió al eco en elecciones del magnicidio contra Miguel Uribe Turbay, senador y candidato asesinado en un evento de campaña el 7 de junio de 2025.

Desde entonces, las cosas no han sido fáciles para los candidatos. A inicios de febrero, el equipo del senador y candidato por la Alianza Verde Jairo Castellanos fue interceptado, en el departamento de Arauca, por hombres armados que asesinaron a dos de sus escoltas y secuestraron a otros cuatro trabajadores.

Y el 25 de febrero, fueron secuestrados, con apenas unas horas de diferencia, los candidatos al Senado Andrés Vásquez, del Partido Conservador, y Ana Guetio, aspirante a la curul de paz por el departamento del Cauca.