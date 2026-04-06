“No comprendo la posición de la Fiscalía”: gobernador tras demandar suspensión de órdenes de captura en Antioquia

A primera hora del lunes (06/04/2026), el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, radicó ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado una acción de nulidad contra la resolución de la Fiscalía que suspendió, durante un plazo inicial de seis meses, las órdenes de captura contra 23 capos del narcotráfico en Medellín, Rionegro y los municipios del Valle de Aburrá.

La medida fue adoptada por solicitud de la Oficina del Comisionado de Paz, tras los “alcances” logrados en el Espacio de Conversación Sociojurídica, que se instaló en 2023, en la cárcel de Itagüí, y favorece a los voceros de la Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.

Aunque, según la Fiscalía, “no implica ni contempla la concesión de la libertad de quienes se encuentren privados de ella en centros penitenciarios o carcelarios en cumplimiento de condenas, medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales, aspecto que no es de competencia de la Fiscalía”.

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El mensaje del gobernador a la fiscal, Luz Adriana Camargo:

En diálogo con la prensa, desde la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el gobernador Rendón dijo sentirse confundido sobre las medidas adoptadas por la Fiscalía:

“Yo realmente no comprendo la posición de la Fiscalía. Hace unos días la fiscal fue al Palacio de Nariño, como a pedir permiso, diciendo que lo de Calarcá era muy grave —información que reposa en su despacho desde hace 2 años y que no entiende uno cómo es que aún no le han levantado la suspensión de la orden de captura a este bandido— para que, en los días siguientes, termine otorgándole libertad a 23 criminales tan o más peligrosos que el mismo Calarcá”.

Horas antes, en conversaciones con Noticias RCN, dijo que su mayor preocupación es la influencia que los 23 capos podrían ejercer sobre los antioqueños en elecciones o que logren fortalecer sus estructuras criminales, durante el tiempo en que estén levantadas las órdenes de captura en su contra.

Gobernador de Antioquia negó haber recibido información de la Fiscalía sobre las amenazas en su contra:

En marzo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió que su equipo de seguridad le advirtió de sobrevuelos constantes de drones de las disidencias del Frente 36 que amenazaban su vida y la del gobernador Rendón.

Sin embargo, al ser consultado sobre información adicional que la Fiscalía haya logrado recabar, desde el momento en que se realizó la denuncia, el mandatario explicó que no ha recibido “ningún informe al respecto”.