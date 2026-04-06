Dan a conocer los tres países con mejor salario mínimo en Latinoamérica: así se ubica Colombia

El panorama laboral en América Latina presenta hoy una brecha más pronunciada que nunca. En la cima de la pirámide salarial, Costa Rica, Uruguay y Panamá se consolidan como los únicos países de la región donde el salario mínimo legal supera los 600 dólares mensuales, estableciendo un estándar de vida que el resto de sus vecinos aspira alcanzar.

A la cabeza de la lista se mantiene Costa Rica. Con un salario mínimo que, convertido a la divisa estadounidense, alcanza los 751 dólares, el país centroamericano lidera con comodidad. Este éxito se debe a una moneda local, el colón, que ha mostrado una fortaleza inusual frente al dólar, sumado a una política de ajustes semestrales que protege el poder de compra de los trabajadores frente a la inflación.

En la segunda posición se ubica Uruguay, con una remuneración básica de 648 dólares mensuales. El gobierno uruguayo ha mantenido una política de "crecimiento con equidad", donde los aumentos salariales se pactan en consejos de salarios tripartitos (gobierno, empresas y sindicatos). Esta estabilidad institucional ha permitido que Uruguay sea, por quinto año consecutivo, el país con el salario más alto de Sudamérica.

El podio lo cierra Panamá, donde el salario mínimo promedio se sitúa en 636 dólares. Al ser una economía plenamente dolarizada, el trabajador panameño no sufre el fenómeno de la "licuación de sueldos" por devaluación. Sin embargo, analistas advierten que, aunque el salario es alto, el costo de vida en la Ciudad de Panamá sigue siendo uno de los más elevados del continente, lo que equilibra la balanza del bienestar real.

Así se ubica Colombia en Latam

Mientras Costa Rica y Uruguay celebran su permanencia en el "Club de los 600", Colombia atraviesa una de las transformaciones laborales que no se había visto en años.

Con la entrada en vigor del Salario Vital de 2.000.000 de pesos en enero de 2026, el país ha dado un salto cuantitativo, aunque la tasa de cambio sigue siendo su principal obstáculo para alcanzar el podio regional.

A pesar del incremento histórico impulsado por el Gobierno, Colombia se ubica actualmente en la quinta o sexta posición de Latinoamérica cuando se convierte su moneda a dólares.

Dependiendo de la volatilidad del mercado cambiario (con un dólar que oscila cerca de los $3.640 pesos), el ingreso base colombiano equivale aproximadamente a 548 dólares mensuales (incluyendo el auxilio de transporte).

Esta cifra sitúa a Colombia por encima de gigantes como Brasil (295 USD) y Argentina (233 USD), y muy cerca de México (533 USD). Sin embargo, aún queda a una distancia considerable de los 751 dólares de Costa Rica, el líder indiscutible.