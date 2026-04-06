Bala perdida impactó a menor durante violento asalto en Cartagena: ¿cómo se encuentra?
La menor recibió un impacto en su pierna y permanece bajo observación médica.
Noticias RCN
12:38 p. m.
En Cartagena, una niña resultó herida por una bala perdida en medio de un asalto registrado en el barrio El Campestre.
El nuevo caso de inseguridad preocupa a los habitantes de la zona.
Delincuentes desataron balacera tras cometer robo e intentar huir
De acuerdo con la información preliminar, el caso se presentó cuando dos hombres perpetraban un robo contra un ciudadano, a quien despojaron de sus pertenencias.
Tras cometer el hurto, los delincuentes emprendieron la huida, pero fueron perseguidos por miembros de la comunidad que intentaban detenerlos.
Bala perdida impactó a menor durante violento asalto en Cartagena
En medio de esa reacción, los sujetos sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar para escapar.
Fue en ese momento cuando una de las balas impactó a una niña que se encontraba en el sector, causándole una herida en su pierna izquierda.
La menor fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Según el último dictamen, permanece bajo observación, sin gravedad y fuera de peligro.