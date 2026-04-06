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Bala perdida impactó a menor durante violento asalto en Cartagena: ¿cómo se encuentra?

La menor recibió un impacto en su pierna y permanece bajo observación médica.

Noticias RCN

abril 06 de 2026
12:38 p. m.
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En Cartagena, una niña resultó herida por una bala perdida en medio de un asalto registrado en el barrio El Campestre.

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El nuevo caso de inseguridad preocupa a los habitantes de la zona.

Delincuentes desataron balacera tras cometer robo e intentar huir

De acuerdo con la información preliminar, el caso se presentó cuando dos hombres perpetraban un robo contra un ciudadano, a quien despojaron de sus pertenencias.

Tras cometer el hurto, los delincuentes emprendieron la huida, pero fueron perseguidos por miembros de la comunidad que intentaban detenerlos.

Bala perdida impactó a menor durante violento asalto en Cartagena

En medio de esa reacción, los sujetos sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar para escapar.

Fue en ese momento cuando una de las balas impactó a una niña que se encontraba en el sector, causándole una herida en su pierna izquierda.

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La menor fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Según el último dictamen, permanece bajo observación, sin gravedad y fuera de peligro.

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