Bala perdida impactó a menor durante violento asalto en Cartagena: ¿cómo se encuentra?

En Cartagena, una niña resultó herida por una bala perdida en medio de un asalto registrado en el barrio El Campestre.

El nuevo caso de inseguridad preocupa a los habitantes de la zona.

Delincuentes desataron balacera tras cometer robo e intentar huir

De acuerdo con la información preliminar, el caso se presentó cuando dos hombres perpetraban un robo contra un ciudadano, a quien despojaron de sus pertenencias.

Tras cometer el hurto, los delincuentes emprendieron la huida, pero fueron perseguidos por miembros de la comunidad que intentaban detenerlos.

Bala perdida impactó a menor durante violento asalto en Cartagena

En medio de esa reacción, los sujetos sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar para escapar.

Fue en ese momento cuando una de las balas impactó a una niña que se encontraba en el sector, causándole una herida en su pierna izquierda.

La menor fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Según el último dictamen, permanece bajo observación, sin gravedad y fuera de peligro.