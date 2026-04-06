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¡Sigue temblando en Colombia hoy 6 de abril de 2026! Esto se ha reportado

Los temblores se comenzaron a sentir desde la madrugada. Descubra los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

abril 06 de 2026
12:25 p. m.
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De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el primer temblor de este 6 de abril de 2026 se presentó sobre las 12:27 de la mañana.

Además, el más reciente fue detectado sobre las 4:48 de la madrugada, en Santander.

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¿En qué zonas exactas se han sentido estos movimientos telúricos? ¿Cuáles han sido las magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el último temblor que se ha sentido en Colombia hoy 6 de abril de 2026

  • 4:48 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 129 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Villanueva (Villanueva, Santander), a 6 de Jordán Sube (Jordán, Santander) y a 7 de Los Santos (Los Santos, Santander).

Estos son los otros temblores que se han detectado en Colombia hoy 6 de abril de 2026

  • 12:27 a.m.

Epicentro: Suárez, Cauca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 104 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Honduras (Buenos Aires, Cauca), a 3 de Munchique (Buenos Aires, Cauca) y a 4 de Paloblanco (Buenos Aires, Cauca).

  • 12:50 a.m.

Epicentro: Aguazul, Casanare.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Unete (Aguazul, Casanare), a 5 de Aguazul (Aguazul, Casanare) y a 5 de Atalayas (Aguazul, Casanare).

  • 1:15 a.m.

Epicentro: Palmira, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 112 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Obando (Palmira, Valle del Cauca), a 5 de La Herradura (Palmira, Valle del Cauca) y a 5 de Rozo (Palmira, Valle del Cauca).

  • 2:34 a.m.

Epicentro: Roldanillo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 71 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Roldanillo (Roldanillo, Valle del Cauca), a 4 de Santa Rita (Roldanillo, Valle del Cauca) y a 6 de Tierra Blanca (Roldanillo, Valle del Cauca).

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  • 3:18 a.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 34 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Jedega (Murindó, Antioquia), a 7 de Tadía (Murindó, Antioquia) y a 7 de Murindó (Murindó, Antioquia).

 

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