¡Sigue temblando en Colombia hoy 6 de abril de 2026! Esto se ha reportado

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el primer temblor de este 6 de abril de 2026 se presentó sobre las 12:27 de la mañana.

Además, el más reciente fue detectado sobre las 4:48 de la madrugada, en Santander.

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Este ha sido el último temblor que se ha sentido en Colombia hoy 6 de abril de 2026

4:48 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 129 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Villanueva (Villanueva, Santander), a 6 de Jordán Sube (Jordán, Santander) y a 7 de Los Santos (Los Santos, Santander).

Estos son los otros temblores que se han detectado en Colombia hoy 6 de abril de 2026

12:27 a.m.

Epicentro: Suárez, Cauca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 104 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Honduras (Buenos Aires, Cauca), a 3 de Munchique (Buenos Aires, Cauca) y a 4 de Paloblanco (Buenos Aires, Cauca).

12:50 a.m.

Epicentro: Aguazul, Casanare.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Unete (Aguazul, Casanare), a 5 de Aguazul (Aguazul, Casanare) y a 5 de Atalayas (Aguazul, Casanare).

1:15 a.m.

Epicentro: Palmira, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 112 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Obando (Palmira, Valle del Cauca), a 5 de La Herradura (Palmira, Valle del Cauca) y a 5 de Rozo (Palmira, Valle del Cauca).

2:34 a.m.

Epicentro: Roldanillo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 71 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Roldanillo (Roldanillo, Valle del Cauca), a 4 de Santa Rita (Roldanillo, Valle del Cauca) y a 6 de Tierra Blanca (Roldanillo, Valle del Cauca).

3:18 a.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 34 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Jedega (Murindó, Antioquia), a 7 de Tadía (Murindó, Antioquia) y a 7 de Murindó (Murindó, Antioquia).