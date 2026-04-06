Denuncian nueva modalidad de robo contra mujeres en calles de Bogotá: las fichan para cortarles el cabello

Una preocupante alerta circula en Bogotá tras conocerse denuncias sobre una nueva modalidad de hurto dirigida contra mujeres.

Según el testimonio de un ciudadano en redes sociales, delincuentes estarían abordando a sus víctimas en espacios públicos con la excusa de comprarles el cabello, pero el trasfondo sería mucho más grave.

Los casos se estarían presentando en portales de transporte y sectores concurridos de la ciudad, donde las víctimas son identificadas y seguidas.

Están robando el cabello de mujeres en las calles de Bogotá: esta es la nueva modalidad

De acuerdo con el relato, los responsables instalan puntos improvisados, como pequeñas “carpas”, desde donde se acercan a mujeres para ofrecerles dinero a cambio de su cabello.

Bueno, mujeres, este es un llamado para que tengan mucha precaución y cuiden su cabello y esto se los cuento porque he escuchado casos reiterados y porque hace pocos días le pasó a mi mamá. En los portales, portal sur y también en zonas como Cafam de la Floresta, hay personas que arman su carpita y se le están acercando a las mujeres a pedirles prender su cabello.

Sin embargo, el riesgo aparece cuando las mujeres rechazan la propuesta. Según el testimonio, en ese momento los delincuentes comienzan a vigilarlas y a seguirlas para intentar robarles el cabello posteriormente.

Ante la negativa y el poco gusto que se nieguen a vender su cabello, las fichan, están pendiente de dónde están y si están en un lugar cercano, pues van a querer robarles el cabello.

Les ofrecen dinero y si se niegan las siguen hasta cortarles el cabello

El ciudadano relató que su madre fue víctima de esta situación en dos ocasiones. La primera ocurrió en el portal Suba, donde un hombre intentó convencerla con dinero:

Le doy 500.000 pesos ya y vamos a mi peluquería y le compro el cabello.

Tras negarse, recibió una advertencia de terceros:

Señora, tenga cuidado porque ya la ficharon. Quieren robarle su cabello.

Días después, el hecho se repitió en el sector de Cafam Floresta, luego de que saliera de una cita médica. En ese momento, un guarda de seguridad le hizo una advertencia directa:

Señora, usted tiene un cabello muy bonito. Por favor, la invito a que se coloque una moña porque afuera están robándose el cabello de las mujeres.

Ante esta situación, el denunciante hizo un llamado urgente a las mujeres para que extremen precauciones, permanezcan atentas en espacios públicos y denuncien cualquier punto sospechoso donde se ofrezca la compra de cabello.

También pidió acciones a las autoridades distritales, incluyendo la Alcaldía, la Policía y la Secretaría de la Mujer, para frenar esta modalidad que, según afirmó, ya presenta múltiples casos en la ciudad.