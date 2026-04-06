Gobernador de Antioquia demandará decisión que deja sin efecto órdenes contra 23 cabecillas: esto dijo

Una polémica a se desató tras la expedición de una resolución que suspende órdenes de captura contra 23 cabecillas del crimen organizado que estaban recluidos en el Valle de Aburrá, específicamente en Medellín e Itagüí.

Frente a esta decisión, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció acciones legales y se desplazará a Bogotá para llevar el caso ante el Consejo de Estado.

Gobernador de Antioquia demandará decisión que deja sin efecto órdenes contra 23 cabecillas

El mandatario confirmó que ya fue radicada una demanda de nulidad con solicitud de medida cautelar, con el objetivo de frenar los efectos de la resolución.

En efecto, esta mañana radicamos una demanda de nulidad con medida cautelar ante el Consejo de Estado. Petro y la fiscal Camargo liberan criminales, vulneran la justicia y desconocen a las víctimas, pero también el trabajo que valerosamente ya habían hecho jueces, fiscales, policías y soldados que habían puesto a estos bandidos tras las rejas.

Uno de los puntos que más inquieta al gobernador es el posible impacto de esta decisión en el proceso electoral en Antioquia, especialmente en zonas con alta concentración de votantes.

Mi principal preocupación es que pone en riesgo la libre concurrencia de mis paisanos en las urnas, sobre todo en las zonas donde se definen las elecciones en Antioquia. No se nos puede olvidar que el área metropolitana y el Valle de San Nicolás donde está Rionegro son el 70% del potencial electoral. Esto además de pavimentarle una autopista de impunidad a estos bandidos y a los jefes de sus combos bajo su tutela.

Gobernador de Antioquia advierte que de hacerse efectiva la resolución se fortalecerían estructuras criminales

Además, el gobernador advirtió que esta medida podría facilitar el fortalecimiento de estructuras criminales en el territorio, al permitir que cabecillas recuperen influencia.

Claro, esta disposición además lo que pretende es convertir Antioquia en un segundo Caguán. Y mire nomás lo que ha acontecido con la expansión criminal, en el oriente del departamento, hoy una de las zonas con mayor incremento en los homicidios. Alias Montañero, su cabecilla, es uno de los siete libres de hace unos días, y las autoridades lo tenían en la mira para volverlo a capturar por delitos recientemente cometidos. Pero esta resolución así lo impediría.

El caso queda ahora en manos del alto tribunal, que deberá determinar si la resolución se ajusta a la ley y si procede suspender sus efectos mientras se toma una decisión de fondo.