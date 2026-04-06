Comienza el juicio contra los propietarios de la discoteca JetSet, de República Dominicana

A contadas horas de cumplirse un año de la tragedia que cobró la vida de 236 personas y generó lesiones en otras 180, inicia en República Dominicana el juicio en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana.

Fue en la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el techo del establecimiento se desplomó durante la presentación del cantante Rubby Pérez, quien murió tras el colapso de la estructura, al igual que la colombiana Luz Andrea Jiménez Castiblanco.

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El Ministerio Público del país caribeño responsabilizó a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, luego de que un estudio determinara que el techo colapsó debido a los excesos a los que fue sometido durante años, sin las reparaciones necesarias.

Un pedazo del techo cayó a las 11:40 sobre un cliente, por lo que los hermanos Espaillat habrían considerado cancelar el evento; sin embargo, decidieron ignorar lo ocurrido y, una hora y cuatro minutos más tarde, ocurrió el mortal accidente.

Hallazgos son presentados antes del juicio:

Desde entonces, la periodista dominicana Camila García ha seguido de cerca el caso y reveló imágenes de seguridad de la discoteca, antes de que se viniera abajo, conversaciones de los empleados y chats. En diálogo con NTN24 señaló que:

“Las imágenes dan escalofríos y cuando las vi por primera vez me sorprendió que no fueran presentadas por el Ministerio Público (...) si tuvieran acceso al material completo, se darían cuenta de que la grabación que extrajo el ministerio no solo fue del colapso, sino de todo lo que ocurrió ese día. Por los gestos que hacían y las conversaciones de los hermanos, (se sobrentiende que) esta es una tragedia que pudo evitarse”.

Antes de conceder su entrevista, estuvo leyendo la conversación de WhatsApp entre Antonio y Maribel Espaillat aquella noche y señaló que “Maribel, estando presente en la fiesta el siete de abril y Antonio en Las Vegas, donde participaba de una convención. Ella le dijo a Antonio a las 11:55 de la noche que acababa de caerle un plafón a un cliente en el hombro. Antonio le respondió que iba a cambiarlos todos y ella comentó: urgente, pero el techo se está desbaratando (...) ellos sabían que no era un problema de filtraciones, sino un problema estructural”.

Pero eso no es todo. También recordó que “estas personas en vez de asumir las quejas de los principales afectados, en un momento en el que se presentó hasta el presidente en el lugar del colapso, empezaron, y me refiero a Antonio, a transferir fondos inusuales, por lo que incluso tuvo que pagar penalidades al banco”. Hechos que, espera, sean tenidos en cuenta en el juicio contra los hermanos Espaillat.