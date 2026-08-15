Luis Díaz apareció con un golazo en el duelo entre el Bayern ante RB Leipzig

Luis Díaz volvió a ser protagonista con el Bayern Múnich. El colombiano marcó un golazo en el triunfo 3-1 sobre RB Leipzig por la Telekom Cup, en el primer partido del conjunto bávaro ante su público después de la gira por Asia.

¿Cómo fue el gol de Luis Díaz con Bayern Múnich sobre RB Leipzig?

El colombiano necesitó apenas 14 minutos para dejar su sello en el Allianz Arena. Díaz recibió por el sector izquierdo, encontró espacio y definió con su pierna derecha para poner la pelota junto al poste, dejando sin opciones al arquero de Leipzig.

El tanto le permitió jugar con mayor libertad durante el primer tiempo. El extremo colombiano protagonizó varias acciones individuales y generó entusiasmo entre los aficionados que acudieron al estadio.

Díaz comenzó el encuentro como titular y fue protagonista en el ataque del Bayern Munich. El colombiano disputó 70 minutos y abandonó el terreno de juego entre los aplausos de los aficionados del club alemán.

La actuación también significó una nueva muestra de adaptación de Díaz al equipo dirigido por Vincent Kompany, después de la gira por Asia, en la que ya había conseguido marcar.

¿Cómo quedó Bayern Múnich contra RB Leipzig?

Aunque Leipzig consiguió reaccionar después del descanso, el Bayern terminó imponiendo su jerarquía y se quedó con la victoria por 3-1.

El resultado lo cerró el conjunto bávaro para quedarse con el duelo de la Telekom Cup.

Más allá del resultado, el compromiso sirvió para que Kompany siguiera probando alternativas antes del inicio de la temporada oficial. También tuvieron minutos algunos de los nuevos jugadores y jóvenes del plantel.

Para Díaz, el gol representa otro paso positivo en la preparación y una nueva oportunidad para ganarse protagonismo en el equipo alemán.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern?

El próximo gran reto será el sábado 22 de agosto, cuando Bayern Múnich se enfrente a Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania, duelo que marcará el inicio de la competencia oficial con un título en juego.

El gol ante Leipzig le permite a Luis Díaz llegar con confianza a ese partido y mantener su ritmo competitivo antes del comienzo de la Bundesliga.