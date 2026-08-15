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Daniela, la mujer de 32 años rescatada en Pereira tras el terremoto, falleció

Daniela había sido una de las mujeres que rescataron entre los escombros de un edificio que colapsó en Pereira.

Noticias RCN

agosto 15 de 2026
07:53 a. m.
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Daniela Largo, la mujer de 32 años que había sido rescatada el martes 11 de agosto en la noche en Pereira, falleció en las últimas horas. Deja a un niño de 12 años.

Rescatan a Daniela Largo, la joven atrapada bajo los escombros en Pereira tras el terremoto
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Se completan cinco días desde que ocurrió el devastador terremoto del lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar y de magnitud 7.4. Pereira, Cali, Manizales, Armenia y Quibdó han sido las ciudades más afectadas.

Balance de víctimas tras cinco días

Con corte a las 9:00 a.m. del viernes 14 de agosto, este fue el balance nacional proporcionado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD):

  • 15 departamentos afectados.
  • 437 municipios afectados.
  • 56.448 familias afectadas.
  • 135.179 personas afectadas.
  • 169 animales rescatados.
  • 338 animales afectados.
  • 287 personas fallecidas.
  • 3.975 personas heridas.
  • 378 personas desaparecidas.
  • 354 personas rescatadas.
  • 79.108 viviendas averiadas.
  • 13.077 viviendas destruidas.
  • 121 edificios colapsados.
  • 238 centros de salud afectados.
  • 2.486 centros educativos afectados.
  • 2.093 centros comunitarios afectados.
  • 254 vías afectadas.
  • 87 acueductos afectados.
  • 50 puentes vehiculares afectados.
  • 7 puentes peatonales afectados.
  • 5 aeropuertos afectados.

¿Cómo fue el rescate de Daniela?

En medio de la tragedia, una de las noticias más esperanzadoras se dio sobre las 8:20 p.m. del martes 11 de agosto, cuando los Bomberos de Pereira con el apoyo de los de Bogotá y voluntarios rescataron a Daniela Largo, quien permaneció más de 30 horas entre los escombros de un edificio colapsado en Pereira.

Si bien el rescate se vio dificultado por la falta de electricidad y fallas en las comunicaciones, se pudo dar con la mujer de 32 años. La trasladaron al Hospital San Jorge tras experimentar deshidratación severa, múltiples heridas y un paro cardiorrespiratorio.

En delicado estado de salud se encuentra Daniela, rescatada de los escombros en Pereira
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“Duraron 17 minutos reanimándola, la reanimaron, la estabilizaron y ya la entraron a UCI. En estos momentos se encuentra en UCI, en delicado estado de salud”, informó su papá Julio Largo al mencionar que de pronto iban a amputarle alguna de sus extremidades.

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