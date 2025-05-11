CANAL RCN
Nuevo cierre afectara a quienes suelen tomar el puente de la Boyacá con 13 en Bogotá

La interrupción del flujo vehicular se extenderá las 24 horas del día, durante el resto del año y parte del 2026.

Foto: Alcaldía de Bogotá

noviembre 05 de 2025
03:20 p. m.
Uno nuevo cierre vehicular afectará a quienes suelen transitar por el puente de la Calle 13, con Avenida Boyacá. Según informó la Alcaldía Mayor, a través de su sitio web, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó la intervención de los carriles de la calzada norte, en sentido oriente – occidente, aunque no de manera simultánea.

En cumplimiento del contrato IDU-1776-2021, desde las 10:00 de la noche de este miércoles, 5 de noviembre, serán sometidos a trabajos de mantenimiento periódico, que podrían extenderse hasta por tres meses.

Sin embargo, el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) de la cartera de Movilidad prevé que vehículos particulares y del transporte público puedan seguir utilizando el puente, en ambos sentidos, aunque con una reducción en el número de carriles.

Los cierres se mantendrán las 24 horas del día, pero irán cambiando a medida que los carriles sean intervenidos. Además, la Secretaría de Movilidad compartió las rutas que podrán tomar los conductores los meses siguientes e informó que no se verán afectados ni los ciclistas ni los peatones en el sector.

¿Qué rutas deberán tomar los conductores que necesiten desplazarse por el puente?

  • Los usuarios que transitan por la avenida calle 13 al occidente de la ciudad continuarán transitando por los tres carriles restantes que quedarán habilitados en sentido oriente - occidente del puente vehicular.
  • Los usuarios que transitan por la avenida Boyacá en sentido Sur - Norte y toman la avenida calle 13 al occidente, podrán continuar al Norte por la avenida Boyacá y la avenida calle 24 al occidente.
  • Los usuarios que transitan por la avenida calle 13 en sentido oriente - occidente, podrán tomar la carrera 68D al Norte y la avenida calle 24 al occidente.

Bogotá tiene activos más de 1.200 frentes de obra:

Al cierre de octubre, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Orlando Molano, dijo al diario La República que en Bogotá 1.200 frentes de obra se encuentran activos, de los que, al menos un 50% corresponden al IDU, y el otro 50% al Acueducto, las alcaldías locales y las unidades de mantenimiento e integración.

Tan solo en las obras del IDU trabajan cerca de 25.000 personas y en noviembre esperan entregar la Avenida Rincón y la carrera Novena.

