Mohamed Salah explotó en el Liverpool y apunta directamente al técnico Arne Slot

La tensión interna en el Liverpool alcanzó un nuevo punto crítico después de que Mohamed Salah revelara su distanciamiento total con el técnico Arne Slot. El delantero, referente absoluto del club en los últimos años, expresó su molestia tras permanecer tres partidos consecutivos en el banco de suplentes.

Las declaraciones del egipcio se produjeron después del empate 3-3 ante Leeds, partido en el que el Liverpool recibió el gol del empate en el minuto 90+6’ y dejó escapar puntos clave. El equipo marcha octavo en la Premier League con 23 unidades y ya perdió los créditos tras el título conseguido a mitad de año.

Salah deja un mensaje con tono de despedida

Salah fue contundente al afirmar que siente que “alguien” dentro del club quiere utilizarlo como responsable de la crisis deportiva. Recordó que, pese a su rendimiento en temporadas anteriores —incluyendo campañas de máximo goleador, máximo asistente y mejor jugador de la Premier League—, ahora permanece en el banquillo sin una explicación clara.

Según dijo, el partido contra Brighton podría ser su última aparición en Anfield antes de partir a la Copa África el 15 de diciembre. "Le he dicho a mis padres que vengan al partido contra el Brighton. Voy a estar en Anfield para decir adiós a los aficionados e irme a la Copa África. No sé lo que pasará cuando esté ahí".

Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué

Crisis interna en Liverpool y pistas del futuro de Salah

El conflicto entre Salah y Slot se suma a un entorno ya marcado por resultados irregulares y un rendimiento colectivo lejos de las expectativas. El delantero expresó que antes mantenía una buena relación con el técnico, pero que ahora “no hay ninguna”.

RELACIONADO Luis Díaz tuvo lindo gesto con hincha del Junior en Alemania y se hizo viral

Al ser consultado sobre una posible salida hacia Arabia Saudita, Salah evitó alimentar rumores. Su respuesta fue que en el fútbol “nunca se sabe”, pero prefirió no hablar de ofertas.