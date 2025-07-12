No es la primera muerte: el antecedente de talio que complica aún más a la fugitiva Zulma Guzmán

La muerte de dos menores tras ingerir frambuesas contaminadas con talio tiene al país a la expectativa.

Pero en medio de la investigación, surgió un dato que podría darle un giro al caso: la madre de una de las víctimas también falleció años atrás por una intoxicación con la misma sustancia.

Emiten Circular Roja de Interpol contra la presunta responsable de envenenamiento con talio

El envenenamiento que acabó con la vida de dos menores dio un giro aún más perturbador después de que las autoridades confirmaran que la Interpol expidió una Circular Roja contra Zulma Guzmán Castro, la empresaria señalada de haber introducido talio en las frambuesas consumidas por las jóvenes.

El documento, ya distribuido en 192 países, ordena localizarla y detenerla de manera provisional mientras avanza el proceso judicial impulsado por Colombia.

Según la investigación, Guzmán estaría directamente vinculada a la intoxicación mortal de las adolescentes, quienes consumieron frambuesas presuntamente contaminadas con talio, un químico de alta toxicidad que provoca un deterioro rápido y letal tras su ingesta.

Madre de una de las víctimas envenenadas con talio falleció por la misma causa

Pero mientras avanza la búsqueda internacional, una línea de indagación paralela comenzó a cobrar fuerza: la muerte de la madre de una de las jóvenes, quien años atrás también habría sufrido una intoxicación por talio.

Ese antecedente, que permanecía en los expedientes, volvió a ser revisado para establecer si este hecho previo podría tener relación con el reciente envenenamiento de las menores.

Las autoridades investigan si existen similitudes entre ambos eventos y si la sustancia empleada comparte características que permitan sostener una conexión clara.