CANAL RCN
Colombia

No es la primera muerte: el antecedente de talio que complica aún más a la fugitiva Zulma Guzmán

Tras la emisión de la Circular Roja, las autoridades revisan si un fallecimiento anterior estaría conectado con ella.

Zulma Guzmán
Foto: Archivo Noticias RCN / Freepik

Noticias RCN

diciembre 07 de 2025
10:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La muerte de dos menores tras ingerir frambuesas contaminadas con talio tiene al país a la expectativa.

Revelan alerta de Interpol para capturar a Zulma Guzmán, señalada de envenenar con talio a dos jóvenes
RELACIONADO

Revelan alerta de Interpol para capturar a Zulma Guzmán, señalada de envenenar con talio a dos jóvenes

Pero en medio de la investigación, surgió un dato que podría darle un giro al caso: la madre de una de las víctimas también falleció años atrás por una intoxicación con la misma sustancia.

Emiten Circular Roja de Interpol contra la presunta responsable de envenenamiento con talio

El envenenamiento que acabó con la vida de dos menores dio un giro aún más perturbador después de que las autoridades confirmaran que la Interpol expidió una Circular Roja contra Zulma Guzmán Castro, la empresaria señalada de haber introducido talio en las frambuesas consumidas por las jóvenes.

El documento, ya distribuido en 192 países, ordena localizarla y detenerla de manera provisional mientras avanza el proceso judicial impulsado por Colombia.

Video rompió la versión del padre y destapó la violencia que habría acabado con la vida de un niño de 3 años en Cali
RELACIONADO

Video rompió la versión del padre y destapó la violencia que habría acabado con la vida de un niño de 3 años en Cali

Según la investigación, Guzmán estaría directamente vinculada a la intoxicación mortal de las adolescentes, quienes consumieron frambuesas presuntamente contaminadas con talio, un químico de alta toxicidad que provoca un deterioro rápido y letal tras su ingesta.

Madre de una de las víctimas envenenadas con talio falleció por la misma causa

Pero mientras avanza la búsqueda internacional, una línea de indagación paralela comenzó a cobrar fuerza: la muerte de la madre de una de las jóvenes, quien años atrás también habría sufrido una intoxicación por talio.

Niña de 7 años fue asesinada por su propio padre en Soledad: el hombre intentó quitarse la vida
RELACIONADO

Niña de 7 años fue asesinada por su propio padre en Soledad: el hombre intentó quitarse la vida

Ese antecedente, que permanecía en los expedientes, volvió a ser revisado para establecer si este hecho previo podría tener relación con el reciente envenenamiento de las menores.

Las autoridades investigan si existen similitudes entre ambos eventos y si la sustancia empleada comparte características que permitan sostener una conexión clara.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Junior de Barranquilla

Accidente de tránsito enluta a Junior de Barranquilla: falleció la madre de Guillermo Celis

Vía al Llano

¿Cómo funcionará el reversible en la vía Bogotá - Villavicencio este 8 de diciembre?

Cauca

Ofensivas simultáneas se registraron en Cúcuta: dos policías fallecieron en una noche de explosiones

Otras Noticias

Liverpool FC

Mohamed Salah explotó en el Liverpool y apunta directamente al técnico Arne Slot

El delantero egipcio estalla tras encadenar tres partidos en el banquillo y admite que podría disputar su último juego en Anfield frente al Brighton.

Londres

Jóvenes fueron detenidos por lanzar comida a la vitrina que protege las joyas de la corona británica: ¿por qué lo hacían?

Por los hechos, la Torre de Londres fue totalmente evacuada para avanzar con la investigación.

Shakira

La tremenda 'mechoneada' que le pegaron a Shakira en uno de sus conciertos: video

Finanzas personales

El plazo máximo que una persona fallecida puede permanecer como propietaria de un inmueble

Alimentos

Pilas: estos son los principales riesgos de mezclar comida con licor en navidad