Este lugar ofrecerá 1.000 euros a mujeres que den a luz para salvar su unidad de maternidad

A partir de enero del próximo año, la pequeña localidad de Saint-Amand-Montrond, en el centro de Francia, pondrá en marcha una inusual estrategia para salvar su unidad de maternidad del cierre.

Localidad en Francia pagará a mujeres embarazadas para que tengan sus hijos

La iniciativa consiste en otorgar vales por 1.000 euros a las mujeres embarazadas que decidan dar a luz en este centro hospitalario.

La medida surge en un contexto nacional marcado por la caída de la natalidad y el aumento del cierre de unidades obstétricas, especialmente en zonas rurales.

En el caso de Saint-Amand-Montrond, el hospital está lejos de cumplir el umbral mínimo de 300 nacimientos anuales exigido por ley para mantener su funcionamiento. La dirección del centro prevé cerrar el año con apenas 226 partos.

El plan, aprobado por el concejo municipal el pasado 4 de diciembre, busca incentivar a las gestantes a escoger la maternidad local.

Los 1.000 euros serán entregados en forma de vales canjeables exclusivamente en comercios del municipio, con el doble propósito de evitar el cierre del servicio y dinamizar la economía local.

El alcalde Emmanuel Riotte aclaró que la iniciativa no pretende promover nuevos embarazos, sino apoyar a quienes ya esperan un bebé y eligen dar a luz en la localidad.

También precisó que las madres deberán asistir a los controles prenatales establecidos y que los casos con complicaciones serán remitidos a hospitales especializados para garantizar su seguridad.

Sin embargo, no todos ven la propuesta con buenos ojos. Algunos profesionales de la salud consideran riesgoso incentivar a las mujeres a escoger un lugar de parto por motivos económicos.

Anne Wernet, representante del sindicato de anestesiólogos, advirtió que muchas maternidades rurales operan con personal insuficiente y que, cuando surge una emergencia, no siempre cuentan con los recursos necesarios para atenderla adecuadamente.

Frente a ello, argumentó que estos centros deberían cerrarse para proteger la salud de madres y recién nacidos.

A pesar de las críticas, para las autoridades locales el hospital es un pilar social y económico. La maternidad de Saint-Amand-Montrond emplea a 34 personas, dentro de una nómina total de 675 trabajadores entre el hospital y el asilo de ancianos.

El cierre de maternidades es una tendencia creciente en Francia: en la última década, el número de salas de parto se redujo en cerca de un 20 %, alcanzando 457 en 2023. Este fenómeno ocurre en paralelo al descenso de la fertilidad en la Unión Europea.

En territorio francés, la tasa se ubicó en 1,6 hijos por mujer en 2023, la segunda más alta del bloque, solo por detrás de Bulgaria.