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Nuevo incidente en aeropuerto El Dorado: dron obligó a suspender vuelos por 45 minutos

La Aerocivil confirmó que la interrupción se debió a la presencia de un dron en zona de seguridad y ya se investigan responsabilidades.

Noticias RCN

abril 29 de 2026
07:02 a. m.
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La presencia de un dron en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá provocó la suspensión temporal de las operaciones aéreas durante 45 minutos en la tarde del 28 de abril de 2026. El incidente ocurrió en la plataforma internacional, lo que obligó a activar protocolos estrictos de seguridad.

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De acuerdo con el comunicado oficial de la Aeronáutica Civil y el concesionario OPAIN, el objeto fue detectado sobre las 18:36 horas como un sistema de aeronave no tripulada sobrevolando una zona restringida. Ante esta situación, se ordenó la suspensión inmediata de despegues y aterrizajes para proteger la integridad de las aeronaves, tripulaciones y viajeros.

¿Por qué se suspendieron los vuelos en El Dorado por un dron?

La suspensión de operaciones respondió a la aplicación de estándares internacionales de seguridad aérea. Según explicó el director de Operaciones de Navegación Aérea de la Aerocivil, coronel Andrés Felipe Otero, este tipo de procedimientos son obligatorios cuando se detectan objetos extraños en el espacio aéreo controlado.

Este procedimiento se realiza exclusivamente para mantener la seguridad operacional tanto de nuestras tripulaciones como de nuestros pasajeros

Durante el incidente, las aeronaves permanecieron en tierra mientras se realizaban inspecciones y se verificaba el perímetro para garantizar que no existieran riesgos adicionales. Este proceso se extendió por 45 minutos, tiempo necesario para asegurar un entorno libre de obstáculos antes de retomar la operación normal.

¿Qué consecuencias dejó la interrupción en El Dorado?

En su pronunciamiento, la Aeronáutica Civil enfatizó que ya se adelantan investigaciones para identificar al operador del dron y aplicar las sanciones correspondientes tras la evidente complicación operacional que generó.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para evitar el uso de drones en áreas cercanas a instalaciones aeronáuticas en Colombia, recordando que estas acciones pueden derivar en consecuencias legales y operativas significativas.

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