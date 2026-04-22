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¿Nuevo incidente en El Dorado? Avión de Wingo y MasAir se habrían encontrado a menos de 300 pies de distancia

Apenas el domingo, 19 de abril, la aplicación Fligth radar 24 habría registrado otro evento de cercanía entre dos aviones de Qatar Airways y Lufthansa.

Foto: Cortesía
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Noticias RCN

abril 22 de 2026
09:24 p. m.
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Un nuevo reporte de cercanía entre dos aviones que debían pasar por El Dorado se registró en el transcurso del miércoles, 22 de abril, según el aplicativo Flightradar24.

El encuentro, con una distancia de 300 pies de altura, habría ocurrido entre un Boeing 737-800 de Wingo, que llegaba a la terminal aérea, y un Airbus A330 de MasAir, que salía de ella.

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Según dijo una fuente anónima a Noticias RCN, que el supuesto encuentro hubiera ocurrido en el aire haría a este evento más peligroso que el registrado el domingo, 19 de abril, también en cercanías al aeropuerto El Dorado.

Sin embargo, el portal especializado ‘Colombia al aire’ señaló que el reporte de cercanía pudo ser un error de procesamiento, debido a que el aplicativo estuvo presentando fallas de precisión, saltos en la telemetría del Airbus y datos confusos.

¿Qué se sabe sobre el presunto incidente registrado el domingo anterior?

Apenas el domingo, 19 de abril, se encendió una alerta por la supuesta cercanía entre un avión proveniente de Fráncfort y otro de Sao Paulo, que registró la aplicación Flightradar24, en el aterrizaje. Sin embargo, la Aeronáutica Civil explicó que:

“Durante el proceso de aproximación, la pista 32 Derecha se encontraba temporalmente no disponible debido al bloqueo por parte de una tercera aeronave” y “ante esta situación, todos los tráficos aéreos para aproximación fueron direccionados a la pista 32 Izquierda incluidos el vuelo de la compañía Qatar Airways (Sao Paulo) y Lufthansa (Fráncfort)”.

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Durante la reducción de velocidad, por el cambio de pista, la distancia horizontal entre ambos aviones se habría reducido, pero la separación vertical se habría mantenido bajo los parámetros de seguridad.

Además, la Aerocivil señaló que “el análisis técnico confirma que se trató de un evento operacional gestionado bajo control, y en ningún momento representó una situación crítica o un riesgo real para la seguridad aérea de los pasajeros o las tripulaciones”.

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