Obra en la Av. Ciudad de Cali se aplaza: ahora estará lista en 2027

El segundo de cuatro tramos de la mega obra de 7,42 kilómetros en la Av. Ciudad de Cali, que conectaría el sector de Primavera, en Bosa, con la Av. Las Américas, en la localidad de Kennedy se ha convertido en un nido de ratas e inseguridad ciudadana.

Así lo han venido denunciados habitantes del sector luego de que el contratista, el consorcio Santa María 004, conformado por Alca Ingeniería (50 %) y Castro Tcherassi (50 %), incurriera en retrasos e incumplimientos, que dejaron la obra en una especie de limbo, hasta que fue tomada en posesión, el pasado 1 de agosto, por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que anunció un plan de contingencia para recuperarla.

El proyecto está dividido en cuatro grupos. El primero alcanzó un avance del 99.9%; el grupo tres, del 96,4%; el grupo cuatro, del 75%, pero el grupo dos se quedó, apenas, en un 62,3%. En total, la obra ha avanzado en un 83%, pero hasta no terminar, seguirá siendo un problema para los habitantes de los barrios aledaños.

Problemas con las ratas, inundaciones y tierra por todos lados:

Sin una fecha tentativa para su terminación, quienes viven cerca de la obra han pedido de manera desesperada la ayuda del Distrito para que se termine cuanto antes.

Según dijeron en diálogo con Noticias RCN, “además de que (la obra) quedó abandonada, sufrimos (por la situación) de inseguridad, el comercio. A todos los comerciantes nos tiene muy afectados”.

Pero eso no es todo, les preocupa “también el tema del desaseo, las ratas, cuando llueve esto se inunda y entra mucho polvo a los apartamentos que están en frente”.

Y su preocupación aumenta con el paso del tiempo, debido a que la obra permanece “completamente cerrada. Hace mucho tiempo que no se ve a la gente por ningún lado trabajando y no sabemos qué pasará”.

¿Qué dicen las autoridades sobre los tiempos de terminación de la obra?

Desde el Concejo de Bogotá, el cabildante Daniel Briceño advirtió que, exactamente, “hace un año, el alcalde Carlos Fernando Galán le prometió a la gente de la localidad de Kennedy y Bosa que esta obra se entregaría en 2025, pero fue una absoluta mentira. No va a ser entregada en este 2025”.

En respuesta, el director del IDU, Orlando Molano, señaló que la entidad tomó posesión de la obra y, actualmente, avanza “en trabajos de mitigación que implican arreglar los andenes, las calzadas y pavimentar algunas zonas. Son trabajos que desarrollaremos mientras arranca la nueva obra el año entrante. Debería arrancar en el 2026 y terminarse en el 2027”. Dos años más de lo que estaba previsto.