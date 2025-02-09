¿Trabajo para personas mayores de 50 años?: estos son los perfiles que están buscando en Bogotá

En Bogotá, acceder a un empleo formal sigue siendo una dificultad para quienes ya superan los 50 años, un grupo que suele enfrentarse a discriminación y a obstáculos dentro del mercado laboral.

Con el fin de contrarrestar esta situación y abrir nuevas oportunidades, la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Desarrollo Económico, realizará este jueves 4 de septiembre una feria de empleo enfocada en esta población.

¿Dónde será la feria de empleo para mayores de 50 años en Bogotá?

El evento tendrá lugar en la Plaza Fundacional de Engativá Pueblo, ubicada en la calle 64 #121-55, desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, donde se dispondrán 250 vacantes laborales en distintos sectores de la economía.

¿Qué perfiles están buscando?

Entre los perfiles que se están buscando se encuentran:

Auxiliares de farmacia.

Auxiliares de call center.

Stewards.

Auxiliares de cocina.

Toderos.

Asesores comerciales.

Analistas contables.

Asesores inmobiliarios.

Trabajadores sociales.

Terapeutas ocupacionales.

La jornada contará con la participación de más de diez empresas que estarán recibiendo directamente las hojas de vida de los aspirantes y adelantando procesos de selección.

Además de la postulación a las vacantes, los asistentes podrán acceder a espacios de orientación laboral y formación, diseñados para mejorar la presentación de la hoja de vida, reforzar habilidades para entrevistas y conocer la oferta de cursos gratuitos de capacitación técnica que actualmente ofrece la ciudad.

¿Cómo puedo participar en las ofertas de empleo para mayores de 50 años?

Para poder participar, los interesados deberán presentar su documento de identidad y llevar varias copias de su hoja de vida, con el fin de postularse a las diferentes empresas presentes en la feria.