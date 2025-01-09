VIDEO | Angustioso momento en el que un hombre se aferró a un poste tras fuerte tornado en Soledad

El municipio de Soledad, Atlántico, fue golpeado por un tornado que descendió con fuerza y dejó tras de sí un rastro de destrucción y miedo.

Los fuertes vientos, que superaron los 60 kilómetros por hora, arrasaron con tejados, derribaron árboles, tumbaron cables de alta tensión y afectaron por lo menos a 700 familias en diez barrios de la zona.

Hombre se aferró a un poste en medio de tornado en Soledad

Uno de los momentos más angustioso quedó captado en un video donde se observa a un hombre en pantaloneta y camiseta azul que, sorprendido en plena calle por la fuerza del vendaval, se aferra desesperadamente a un poste de madera que sirve de estructura en un parque infantil.

Mientras lucha por sostenerse, se escuchan los gritos de quienes graban la escena: “Toma el control Dios Padre”, mientras ellos mismos se refugian para escapar del tornado.

Sin embargo, el panorama que dejó el paso del fenómeno natural es desolador. En barrios como Los Cedros, familias enteras pasaron la noche prácticamente a la intemperie luego de que el viento arrancara los techos de sus viviendas.

Más de 700 familias afectadas por tornado en Soledad

El número de damnificados supera los 700 hogares, que se quedaron sin tejado y perdieron buena parte de sus pertenencias.

RELACIONADO Reconocido torero colombiano fue brutalmente corneado en medio de una corrida en Francia

A esta hora, funcionarios municipales avanzan en los censos de damnificados y en la entrega de ayudas humanitarias, que incluyen materiales para la reconstrucción y apoyo básico para las familias que lo perdieron todo.