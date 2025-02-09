La nueva duda que rodea la muerte y el hallazgo de la pequeña Valeria Afanador

En Cundinamarca, la menor desapareció el pasado 12 de agosto tras ser vista por última vez en cámaras de seguridad del colegio al que asistía.

Desde ese día se desplegó un amplio operativo de búsqueda en el que participaron el Ejército, la Defensa Civil, la Cruz Roja y Bomberos, junto con la comunidad y la familia de la niña.

Tras 18 días de incertidumbre, el cuerpo fue hallado en un sector del río cercano a la institución educativa, lo que despertó múltiples interrogantes.

¿Qué dijo el dictamen de Medicina Legal de Valeria Afanador?

Medicina Legal confirmó en las últimas horas que la causa de muerte fue ahogamiento y descartó violencia física o sexual.

Sin embargo, la familia y la ciudadanía siguen sin respuestas sobre cómo la niña terminó en ese lugar, teniendo en cuenta que el sitio fue inspeccionado en varias ocasiones sin resultados.

¿Cómo fue el proceso de búsqueda de la pequeña Valeria?

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, explicó que desde el mismo día de la desaparición se trabajaron varias hipótesis: desde una posible caída accidental al río, hasta la posibilidad de que Valeria se hubiera ocultado en zonas boscosas, en lotes cercanos, o incluso dentro del mismo colegio. También se consideró el escenario de un rapto.

Farfán detalló que las búsquedas incluyeron recorridos con drones de alta tecnología, embarcaciones y equipos especializados, además del acompañamiento de la familia en cada jornada, algo que no suele ser habitual en este tipo de procedimientos.

La nueva duda que ahora rodea la muerte de la pequeña Valeria Afanador

La pregunta que persiste en la comunidad es cómo llegó la menor al punto donde finalmente fue encontrada, un sector revisado más de veinte veces durante las labores de búsqueda.

La cercanía del hallazgo, a solo 300 metros del colegio mantiene abierta la polémica sobre si existió una falla en los protocolos de seguridad o incluso una posible alteración de la escena.

Ante esto, el gobernador de Cundinamarca aseguró que la Secretaría de Educación adelanta un proceso administrativo sancionatorio contra el colegio.

Paralelamente, Noticias RCN conoció documentos que reflejan compromisos adoptados los días 14 y 15 de agosto, como reforzar la reja y la cerca viva del plantel.

También salió a la luz un acta de capacitación del 7 de julio que establecía la obligación de acompañar a los estudiantes de primaria en todos los desplazamientos dentro de la institución, obligación que no se cumplió el día de la desaparición, cuando las cámaras registraron a Valeria sola.

Mientras tanto, el padre de la menor, Manuel Afanador, sigue insistiendo en que no se detengan las investigaciones hasta esclarecer qué ocurrió realmente.