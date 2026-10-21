Ola de inseguridad desbordada en Bogotá: ladrones armados en moto no descansan

Bogotá enfrenta una ola de inseguridad que tiene preocupados a los ciudadanos, quienes aseguran sentir miedo constante al salir a las calles por la delincuencia.

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Los atracos violentos son la principal problemática y los ladrones no solo operan individualmente, sino que también se articulan con otras personas hasta formar un grupo. Un detalle en común de varios delitos es el uso de motocicletas para sorprender a las víctimas y emprender la huida.

Las motos: el método de escape más común

Las modalidades han evolucionado hacia formas más agresivas. Los hurtos a mano armada ocurren a plena luz del día y en cuestión de segundos. Las personas quedan sin sus objetos personales y en un estado de zozobra, mientras que los criminales escapan entre los callejones.

Si bien las cámaras de seguridad permiten tener en video los rostros y demás características de los ladrones, esto no ha sido impedimento para controlar la ola de crímenes.

El uso de las motocicletas tiene un papel crucial en la comisión de los robos, dado que se ha vuelto el método de escape más común. A esto se suma que es posible alterar la placa para evitar la identificación, principalmente las reportadas como robadas.

El llamado a las autoridades

“Es un mecanismo de escapatoria y no de transporte para los delincuentes. También tenemos una modalidad en la cual las motocicletas que son hurtadas son usadas mientras el ciudadano ejerce el proceso de la denuncia o paga por el rescate”, consideró Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana.

La ciudadanía pide que se tomen medidas que garanticen la seguridad, especialmente en los sitios donde hay comercios, debido a que son algunos de los principales focos de la delincuencia.

De igual forma, el llamado es al sistema judicial, teniendo en cuenta que son reiterados los casos en los que los criminales son capturados en flagrancia, pero dejados en libertad a las pocas horas. Asimismo, tienen extensos prontuarios delincuenciales.

Julián Uscátegui, concejal de Bogotá, solicitó que se fortalezcan los frentes de seguridad y una comunicación rápida con las autoridades, junto al fortalecimiento de la presencia policial.