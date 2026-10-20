¿Se extravió su mascota?: tenga cuidado con esta peligrosa estafa en redes

En ciudades como Bogotá es usual que todos los días se vean carteles o posters nuevos que alerten sobre la pérdida o extravío de animales de compañía.

Usualmente, el contenido que se observa en estos avisos no solo dan a conocer datos clave de la mascota perdida ya que también se expone información sensibles como números de teléfono, nombres o correos electrónicos.

Pese a que Bogotá cuenta con distintos grupos de búsqueda de mascotas, tanto públicos como privados, los delincuentes también se aprovechan de estas dolorosas situaciones. Conozca cómo operan estos criminales y las mejores opciones para evitar caer en estafas.

Peligrosa estafa tras la búsqueda de mascotas extraviadas

Una de las principales medidas que los tutores toman ante la pérdida de sus animales de compañía es la creación de piezas gráficas en donde se informa de la situación del animal, su fotografía, condición, características físicas y demás datos sensibles como nombre del dueño, números de contacto y recompensas monetarias.

Pese a que estas suelen imprimirse y distribuirse por las zonas cercanas al último avistamiento del animal, los carteles de búsqueda también son difundidos en grandes grupos de Facebook o Instagram en donde las imágenes llegan a miles de usuarios que pertenecen a estas comunidades.

Y es en estas plataformas por medio de las cuales los delincuentes se nutren de información valiosa para cometer delitos. Según denunciantes de este tipo de casos, los criminales esperan algunas horas para empezar a contactar los números telefónicos que son expuestos en estos carteles.

El objetivo de estas llamadas es claro, los tutores son contactados por hombres o mujeres que aseguran haber visto a la mascota buscada. En algunos casos, estas personas inescrupulosas aseguran tener bajo su poder a los animales y exigen amplias sumas de dinero para que sean devueltas.

En otros casos, los criminales afirman tener conocimiento del paradero de sus animales y simulan una presunta venta del animal, por parte de un tercero, para que los dueños depositen rápidamente el dinero y que su mascota no sea vendida.

No obstante, en la mayoría de estas situaciones, ninguno de los criminales posee al animal que se encuentra siendo buscado.

¿Cómo evitar caer en estafas?

Pese a que algunos de estos delincuentes pueden llegar a rastrear sus contactos más cercanos para que la información falsa, sobre el hallazgo del animal, llegue a los tutores, las autoridades recomiendan principalmente mantener la calma y abstenerse de depositar amplias sumas de dinero a desconocidos.

Identificar una llamada extorsiva puede parecer confuso, sobre todo si la víctima es abordada en momentos de histeria ante la pérdida de un animal de compañía. Por esto, las autoridades recomiendan denunciar siempre estos intentos de estafa ante los organismos competentes.

Así mismo, expertos sugieren no compartir información personal en carteles de acceso público y coordinar la búsqueda de los animales con un círculo de contacto confiable y cercano.