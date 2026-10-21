Hip Hop al Parque 2026: fechas, artistas invitados y actividades que tendrá el festival gratuito en Bogotá

Los seguidores del hip hop tendrán una nueva cita en Bogotá con una edición de uno de los festivales más representativos de la música y la cultura urbana de la ciudad.

Hip Hop al Parque 2026 se llevará a cabo el sábado 24 y el domingo 25 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, con entrada gratuita para mayores de 14 años.

Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de presentaciones musicales y actividades relacionadas con las distintas expresiones artísticas que hacen parte de esta cultura.

¿Quiénes se presentarán en el Hip Hop al Parque?

Uno de los principales atractivos de Hip Hop al Parque 2026 será su programación artística, que reunirá a 28 agrupaciones nacionales e internacionales. La selección contará con representantes de Estados Unidos, Brasil, Chile, México y Francia, además de artistas colombianos y talentos de Bogotá.

Entre los invitados internacionales se encuentran Rah Digga & Rampage, de Estados Unidos; Da Guedes, de Brasil; Portavoz & DJ Jopsen, de Chile; Hispana, de México, y Potsikei, de Francia.

Estos son algunos de los artistas colombianos invitados

La cuota nacional estará representada por nombres como Ali A.K.A. Mind, Lianna, Zetazeta e Izla, quienes harán parte de la oferta musical del festival.

También se presentarán agrupaciones y talentos distritales, entre ellos Brothers Fres y Old School Breaking Bogotá 80’s, que representan distintas vertientes de la cultura urbana y su desarrollo en la capital.

A esta programación se sumarán 12 artistas ganadores de la Beca Hip Hop al Parque 2025, entre MCs y DJs. Su participación busca dar visibilidad a nuevas propuestas y abrir espacios para que los talentos emergentes puedan presentar su trabajo ante el público.

¿Qué otras actividades habrá en el festival?

Los asistentes también podrán acercarse a otras manifestaciones de la cultura urbana mediante exhibiciones de grafiti, batallas de baile y muestras culturales.

Estas actividades permitirán explorar diferentes formas de expresión que, junto con la música, hacen parte de la identidad del hip hop. El baile, el arte gráfico y las presentaciones en vivo convertirán el parque en un escenario para el encuentro de artistas, colectivos y seguidores de esta cultura.