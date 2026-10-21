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Video | Delincuentes rompieron una pared de un local para robar más de 30 llantas de moto en Suba

Habrían ingresado a un establecimiento comercial de La Campiña tras romper una de sus paredes.

Valentina Bernal

octubre 21 de 2026
07:42 a. m.
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Un intento de hurto a un establecimiento comercial en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, terminó con dos hombres capturados y la recuperación de mercancía avaluada en cerca de 20 millones de pesos.

Los hechos ocurrieron en el sector de La Campiña, donde los presuntos responsables habrían ingresado a un local dedicado a la comercialización de llantas para motocicletas.

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Según la información entregada por las autoridades, los hombres utilizaron herramientas para abrir un acceso a través de una de las paredes y entrar al establecimiento sin ser detectados.

Así ingresaron al establecimiento para llevarse las llantas

Las cámaras de seguridad del comercio registraron parte de la modalidad que habrían utilizado los presuntos ladrones. En las imágenes se observa cómo ingresaron al lugar después de romper una de las paredes y se desplazaron por el establecimiento procurando evitar ser identificados.

Una vez dentro, comenzaron a sacar las llantas y las trasladaron hasta un vehículo que tenían dispuesto para transportar la mercancía.

Sin embargo, mientras adelantaban el procedimiento, uniformados de la Policía que realizaban labores de vigilancia en el sector detectaron movimientos sospechosos frente al establecimiento comercial.

Policía detectó un vehículo sospechoso sin imaginarse qué pasaba

De acuerdo con el comandante de la Policía de Suba, Julio Botero, los uniformados observaron un vehículo estacionado frente al local que llamó su atención. Al acercarse para verificar lo que sucedía, encontraron a varias personas en el interior del establecimiento.

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Al llegar al sitio, las personas que se encontraron al interior del establecimiento suben al vehículo y emprenden la huida.

La reacción de los sospechosos llevó a los policías a iniciar una persecución para impedir su escape. Cuadras más adelante, los uniformados lograron interceptar el automotor, cerrarles el paso y capturar en flagrancia a los presuntos responsables.

¿Qué pasó después?

Durante el procedimiento, las autoridades inmovilizaron el vehículo utilizado para transportar los elementos hurtados y recuperaron las 33 llantas para motocicletas, cuyo valor comercial fue estimado en 20 millones de pesos.

Además, a los capturados les encontraron herramientas que, presuntamente, habrían sido utilizadas para ingresar al establecimiento, entre ellas barras de acero y una cizalla, un instrumento de corte que puede emplearse para romper o cortar materiales resistentes.

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Asimismo, el comandante de la Policía de Suba confirmó que, tras verificar los antecedentes de los detenidos, se estableció que uno de ellos tenía anotaciones judiciales por el delito de hurto calificado y agravado.

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