¿Cómo saber cuándo un procedimiento estético en el rostro es seguro?

El auge de los procedimientos estéticos en Colombia ha puesto sobre la mesa una pregunta fundamental para quienes buscan mejorar la apariencia de su rostro: ¿Cómo identificar si un tratamiento se realiza bajo condiciones adecuadas de seguridad?

Más allá de las promesas de resultados y las imágenes que circulan en redes sociales, existen criterios que pueden ayudar a los pacientes a tomar una decisión informada.

De acuerdo con las cifras de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) citadas en la información suministrada, en 2024 se realizaron cerca de medio millón de procedimientos estéticos en el país, un crecimiento del 10% frente a 2023.

Cinco claves para asegurarse de un procedimiento estético

Entre los tratamientos con mayor presencia están la toxina botulínica, conocida como bótox, y los rellenos de ácido hialurónico.

La expansión de esta oferta también genera preocupación por las intervenciones realizadas por personas sin formación médica.

Stefannia Rincón, directora de la Clínica SR Expertos en Piel, asegura que atiende cada vez con mayor frecuencia a pacientes que presentan quemaduras o desplazamiento de productos después de someterse a estos tratamientos.

Ante este panorama, la especialista plantea cinco aspectos que los usuarios deberían considerar antes de elegir un procedimiento facial.

Verificar la habilitación del establecimiento: El primer paso consiste en comprobar que la clínica o el centro donde se realizará el tratamiento esté habilitado por la Secretaría de Salud para ofrecer procedimientos faciales. La elección del lugar no debería basarse exclusivamente en la publicidad, las promociones o las fotografías de resultados. Priorizar la evaluación médica sobre la venta: Antes de aplicar bótox o rellenos, el profesional debe evaluar las condiciones del paciente e identificar posibles contraindicaciones o antecedentes médicos relevantes. Para Rincón, la atención responsable comienza con una valoración individual y no con la oferta inmediata de un producto. Exigir respaldo documental de los productos y del procedimiento: Otro criterio es solicitar que se muestre el registro sanitario del producto que se aplicará. También deben existir un consentimiento informado y una historia clínica que incluya fotografías. Preguntar qué ocurre si aparece una complicación: La seguridad no termina cuando concluye la aplicación. De acuerdo con Rincón, la clínica debe disponer de una línea de atención durante las primeras 72 horas para responder ante posibles eventos adversos, como reacciones alérgicas, necrosis o migración del producto. Conocer las garantías y los alcances del resultado: La clínica también debe explicar con claridad las garantías que ofrece sobre el resultado del procedimiento. La información previa ayuda a establecer expectativas y a comprender qué se busca conseguir con el tratamiento.

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El costo de los procedimientos estéticos seguros es el principal indicador de seguridad

Rincón considera que el acceso a estos tratamientos no debería depender del nivel socioeconómico. Por eso, explica que su clínica ha impulsado alianzas de financiación para que los pacientes puedan distribuir los pagos sin asumir todo el costo de una sola vez.

Asimismo, advierte que elegir una intervención más costosa no garantiza necesariamente mejores resultados. En algunos casos, sostiene, los hábitos de sueño, la protección solar y un manejo bien planificado con toxina botulínica pueden responder mejor a las necesidades de una persona que un procedimiento de alto precio.

La recomendación central es evaluar las condiciones del establecimiento, preguntar por los productos y los documentos del procedimiento, conocer los canales de atención ante complicaciones y entender los resultados que pueden esperarse. En los tratamientos faciales, la búsqueda de belleza debe ir acompañada de información y decisiones responsables.