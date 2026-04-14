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“Mi deber es decir la verdad”: Olmedo López se pronuncia a la espera de decisión sobre su sentencia

El exdirector de la UNGRD es una de las piezas más importantes que ha ayudado a esclarecer el escándalo de corrupción.

Olmedo López.
Foto: UNGRD

Noticias RCN

abril 14 de 2026
02:47 p. m.
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Este martes 14 de abril, se conoció una carta de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ad portas de que se conozca la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre su sentencia.

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El caso de corrupción de la UNGRD con los carrotanques ha puesto tras las rejas a varios salpicados, incluyendo exministros del Gobierno y congresistas (algunos incluso relectos).

Los salpicados más sonados

A través de la contratación, por ejemplo, se les habrían dado sobornos a los senadores y representantes. Esto, a cambio de que las reformas del Gobierno tuvieran el procedimiento legislativo esperado. De igual forma, se cree que hubo contratos redireccionados para beneficio de ellos.

López no actuó solo. Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres, fue otra pieza clave que también ha prendido el ventilador. El escándalo terminó salpicando a figuras como Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla, Wadith Manzur, Karen Manrique, Andrés Calle, Iván Name, entre otras personas.

López aseguró que lo han intentado sobornar

“Mi decisión de colaborar es firme, consciente y no tiene marcha atrás. En consecuencia, continuaré cooperando y atendiendo cada llamado de las autoridades. Si la justicia requiere más, habrá más”, aseguró López al iniciar su carta.

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El exdirector afirmó que nunca ha intentado huir ni guardar silencio. En cambio, dio la cara para responder por sus actos: “A que Colombia conociera cómo operó una estructura de corrupción que afectó gravemente la confianza en las instituciones y el manejo de recursos públicos”.

Uno de los puntos más importantes de la carta fue cuando expresó que la verdad “no ha estado exenta de presiones, riesgos e intentos de interferencia, incluso mediante ofrecimientos indebidos”. Declaró que lo han intentado sobornar, pero se negó y puso esta situación en conocimiento de las autoridades.

También informó que se encuentra bien de salud y dispuesto a seguir cooperando. Recordó cuando reveló los detalles del llamado cónclave, encuentro en el que se habría coordinado el escándalo con otros altos exfuncionarios del Gobierno.

Mi deber es decir la verdad completa, sin reservas ni consideraciones personales. No se trata de versiones aisladas ni de afirmaciones sin sustento.

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