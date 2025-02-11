Olmedo López revela ante la Corte Suprema que congresistas pidieron contratos hasta por $80.000 millones

En una declaración ante la Corte Suprema de Justicia, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, destapó un nuevo capítulo del escándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno y congresistas del Pacto Histórico.

En su testimonio ante la magistrada Cristina Lombana, López aseguró que el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, organizó un “cónclave” en noviembre de 2023 con varios ministros y asesores para negociar apoyos legislativos a cambio de contratos.

“Ministro del Interior toma la palabra, dice abiertamente que la negociación para conseguir la aprobación de la reforma en el Congreso. Habla de la reforma a la salud”, declaró López.

Según su relato, se ofrecieron contratos por 35.000 millones de pesos, aunque los congresistas pedían hasta 80.000 millones, y Velasco aspiraba a cerrar el acuerdo en 60.000 millones.

Julio Elías Chagüi, presunto beneficiario de contrato en Córdoba

López señaló al senador Julio Elías Chagüi como presunto beneficiario de un millonario contrato para el municipio de Sahagún, Córdoba, en el marco de acuerdos políticos con la Comisión Primera.

“Eso era un tema de comunidades reales, ciertas necesidades y este hecho se da por una orden de un compromiso y un acuerdo entre el ministro del Interior que tiene que cumplirle a la Comisión Primera donde el senador Chagüi era el vocero”, afirmó.

El testimonio también menciona que López tenía en su agenda presidencial compromisos en La Guajira relacionados con estos pactos.

Karen Manrique y Julio Elías Chagüi, en el entramado de contratos direccionados

En otro tramo de su declaración, López implicó a la representante Karen Astrid Manrique Olarte como vocera de un grupo de congresistas que debía recibir contratos por más de 92.000 millones de pesos en municipios como Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca; y Carmen de Bolívar, Bolívar.

Según López, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla habría sido el encargado de viabilizar los recursos para tres contratos a favor de ese grupo, liderado por Manrique.

La Corte Suprema se prepara para recibir un nuevo testimonio del exfuncionario sobre el entramado de corrupción en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.