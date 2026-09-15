Ofensiva contra el crimen en Magdalena: capturan a siete y cae presunto cabecilla

El presidente Abelardo de la Espriella compartió en su cuenta oficial de X el exitoso resultado que dejó el desarrollo de una operación que se llevó a cabo en el Magdalena, y aseguró que, en departamento, “el crimen no tendrá dónde esconderse”.

Cayeron criminales en el Magdalena

Según el mandatario, gracias a la Operación Fénix 2, se logró un nuevo golpe contra las estructuras criminales que pretenden sembrar miedo y violencia en el territorio.

En total, fueron capturadas siete personas señaladas de pertenecer a las organizaciones criminales conocidas como ACS y 'Los Primos'. Ambas estructuras son investigadas por actividades relacionadas a la extorsión, el microtráfico y al porte ilegal de armas.

Las autoridades también lograron la incautación de varios materiales que eran usados por los criminales para generar temor e intimidar a la población. Entre ellos, tres armas de fuego y municiones.

Los capturados de la operación Fénix 2

El jefe de Estado aseguró que entre los capturados figura un sujeto conocido con el alias de Come Pan, encargado, presuntamente, de liderar acciones como homicidios, extorsiones y redes de microtráfico en el municipio de Fundación.

“En Fundación fueron capturadas siete personas vinculadas al GAO ACS y al GDCO Los Primos por extorsión y porte ilegal de armas, entre ellas alias Come Pan, señalado cabecilla dinamizador de homicidios, extorsiones y redes de microtráfico en el municipio”, indicó en su cuenta de X.

Finalmente, el mandatario fue enfático y aseguró que la orden es acabar con las estructuras criminales que pretendan sembrar miedo y violencia en el territorio.

“Mi instrucción a la Fuerza Pública es una sola: mantener la ofensiva sin tregua. Vamos por los cabecillas, por sus estructuras, por sus armas y por sus finanzas. A los criminales que todavía creen que pueden someter a los colombianos a través del miedo: los vamos a perseguir, capturar y llevar ante la justicia”.