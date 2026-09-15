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Bus del MÍO terminó en llamas con pasajeros a bordo en Cali

Una vez fue controlado el incendio por el Cuerpo de Bomberos, Metro Cali dispuso de una grúa para retirar el automotor y restablecer la movilidad en el sector.

Mañana Express

septiembre 15 de 2026
06:46 a. m.
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Un bus articulado del sistema MIO terminó en llamas en la tarde de este lunes 14 de septiembre, mientras cumplía la ruta E37 en sentido norte-sur, a la altura de la Torre Cali.

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El vehículo transportaba pasajeros en el momento del incidente. Gracias a la reacción del conductor, quien detectó la emergencia y logró evacuar rápidamente a los ocupantes, no se registraron personas heridas.

Respuesta inmediata de las autoridades

Tras el inicio del fuego, se activó el protocolo de atención del sistema. La Policía y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali acudieron al lugar con una máquina y personal especializado para controlar y extinguir las llamas. Una vez sofocado el incendio, Metro Cali dispuso de una grúa para retirar el automotor y restablecer la movilidad en el sector.

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Hipótesis sobre las causas del incendio

De acuerdo con las primeras evaluaciones, el incendio podría estar relacionado con un corto circuito en la batería, posiblemente derivado de la manipulación de cables de conexión.

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Metro Cali recordó que en varias ocasiones los buses han sido víctimas de hurto o intento de robo de estos elementos, lo que aumenta el riesgo de fallas mecánicas. La entidad aclaró que serán las investigaciones internas y el informe del Cuerpo de Bomberos los que determinen con certeza las causas del incidente.

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