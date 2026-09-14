Se hacía pasar por cuidador de carros para vender drogas en Bogotá: este fue el detalle que lo delató

En la localidad de Chapinero, nororiente de Bogotá, las autoridades efectuaron la captura de un hombre que se hacía pasar por cuidador de carros, cerca al parque de los Hippies, para vender estupefacientes.

“El seguimiento”, comenzó cuando los operadores del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) “observaron al hombre desplazarse hacia una zona de matorrales y utilizar una reja del sector para ocultar lo que serían sustancias” ilícitas.

“Desde ese momento, las cámaras” incorporadas al sistema en la localidad, “permitieron hacer seguimiento a sus movimientos y mantener ubicado el punto donde había escondido la droga”.

La venta a dos personas permitió a las autoridades entender su modus operandi:

Desde el Centro de Comando C4 se informó a las autoridades de Policía con presencia en el sector que, en dos ventas, realizadas a una persona a bordo de una patineta eléctrica y a un transeúnte, el hombre regresó al mismo punto por la mercancía; lo que permitió establecer que tenía una caleta:

“Durante el procedimiento, este no llevaba consigo las sustancias, por lo que los policías se dirigieron hasta el punto identificado previamente mediante las cámaras de seguridad. En ese lugar fueron encontrados los estupefacientes, evidencia que permitió avanzar en el procedimiento y concretar la captura del hombre, quien fue trasladado para responder ante las autoridades por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”.

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Más de 200 cámaras en Chapinero se encuentran conectadas al C4:

Según información de la Secretaría Distrital de Seguridad, solo en la localidad de Chapinero, 225 cámaras se encuentran conectadas al centro de comando C4.

Además, quienes así lo deseen, pueden conectar sus cámaras de videovigilancia al sistema, siempre y cuando cuenten con más de dos megapíxeles, sea a color y se encuentre mirando a la calle.