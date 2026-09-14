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Colombia

Capturan a miembro de Los Espartanos que tenía bajo extorsiones a comerciante en Valle

Este hombre le pedía dinero al comerciante cada mes y si no lo entregaba, amenazaba con atentar contra su integridad.

Extorsionista capturado en Valle.
Extorsionista capturado en Valle. Foto: Policía del Valle del Cauca.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 14 de 2026
09:51 p. m.
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Un hombre de 51 años fue capturado en flagrancia por unidades del Gaula de la Policía en Buenaventura, Valle del Cauca; por presuntamente pertenecer al grupo delincuencial Los Espartanos y exigirle dinero a un comerciante bajo amenazas.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el detenido, conocido con el alias de ‘Showy’, habría llegado hasta el establecimiento de la víctima para realizar el cobro de $ 300.000, suma que presuntamente debía ser entregada de manera mensual.

¿De cuánto era la extorsión?

La investigación estableció que, a lo largo de dos meses, el comerciante habría recibido mensajes en los que le reclamaban el pago. La exigencia estaría acompañada de intimidaciones dirigidas tanto contra él como contra sus empleados.

Las autoridades también señalaron que, en los días previos a la captura, varios individuos que serían integrantes de esta organización habrían visitado el establecimiento comercial para aumentar la presión sobre la víctima y conseguir que entregara el dinero.

Las amenazas contra el comerciante

El operativo se desarrolló como parte de las acciones contra la extorsión contempladas dentro del Plan de Seguridad 90 Días. Durante la intervención, los uniformados incautaron dinero en efectivo y una tablet, elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

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El capturado y los elementos encontrados fueron entregados a la Fiscalía 50 Local URI de Buenaventura. Será esta autoridad la encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente por el delito de extorsión que se le atribuye.

La Policía Nacional recordó a los ciudadanos que no deben acceder a este tipo de exigencias económicas y recomendó reportar oportunamente cualquier amenaza o intento de extorsión.

Para estos casos, la institución habilitó la línea 165 del Gaula, mediante la cual la ciudadanía puede recibir orientación y poner los hechos en conocimiento de las autoridades.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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