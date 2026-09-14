Corte Suprema le dice “no” al plan de Trump para restringir el voto por correo

A escasos dos meses de unas elecciones de medio mandato decisivas para el futuro de las decisiones adoptadas por el Congreso, las aspiraciones de la Casa Blanca de restringir el sufragio postal sufrieron un revés definitivo en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

En un dictamen que contó con el respaldo de la mayoría del bloque conservador, la alta corte desestimó la solicitud de la administración para reactivar el controvertido plan promovido por el presidente Donald Trump, el cual permanecía bloqueado por una instancia judicial inferior.

El fallo representa un duro golpe para el Partido Republicano en un momento crítico. Diversos sondeos vaticinan una compleja contienda para que los conservadores conserven la mayoría en el Capitolio, especialmente en la Cámara de Representantes.

De concretarse una victoria de la oposición demócrata, el escenario político daría un vuelco: los líderes del partido rival no solo han prometido paralizar el programa legislativo del mandatario, sino que han planteado abiertamente la posibilidad de promover un tercer juicio político (impeachment) en su contra.

Funcionarios electorales no tendrían tiempo para aplicar las restricciones de Trump:

La resolución del alto tribunal contó con la discrepancia de únicamente dos de los seis jueces de inclinación conservadora que integran el pleno de nueve magistrados.

Al explicar la postura mayoritaria, el juez Brett Kavanaugh razonó que, si bien las restricciones gubernamentales podrían tener encaje legal en el futuro, la cercanía de los comicios hace inviable su adopción. "Los funcionarios electorales estatales y locales no tienen tiempo suficiente para aplicar razonablemente la norma antes de las elecciones", indicó, considerando que estados como Carolina del Norte ya han iniciado la distribución masiva de papeletas entre el electorado.

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La controversia se remonta a marzo pasado, cuando Trump firmó un decreto ejecutivo dirigido a limitar esta modalidad de sufragio tras reiterar, sin aportar pruebas, que el sistema favorece el fraude. Dicha normativa imponía la creación de listas de votantes autorizados y prohibía al Servicio Postal (USPS) la entrega de papeletas a quienes no figuraran en dichos listados.

La iniciativa gubernamental desencadenó una inmediata batalla judicial liderada por estados bajo administración demócrata, cuya argumentación central se basó en el mandato constitucional que otorga a las autoridades estatales —y no al poder ejecutivo federal— el control exclusivo sobre la organización de los procesos electorales. Desde la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) reaccionó con satisfacción ante la sentencia dictada el lunes, 14 de septiembre, calificándola como "una gran victoria para los derechos electorales, la integridad de las elecciones y la democracia".

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN