Operarios del aeropuerto El Dorado fueron capturados: trataban de colar cocaína en un vuelo internacional

Con la ayuda de las cámaras de seguridad, la Policía logró “detectar movimientos sospechosos de dos operadores logísticos que ocultaban en sus casilleros varios paquetes con cocaína”, en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Al revisar las grabaciones, uno de los uniformados que trabaja en la terminal notó que los dos operadores actuaban de forma extraña al pasear una maleta por el área de carga.

De inmediato, fueron requeridos y al solicitar un registro voluntario de sus casilleros encontraron que, en su interior, guardaban siete kilos de cocaína que, presuntamente, buscaban sacar del país en un vuelo internacional.

Detalles de la operación que permitió la captura de ambos trabajadores:

De acuerdo con el mayor Jhonatan Quintero, comandante encargado (e) de la Estación de Policía del Aeropuerto Internacional El Dorado, tan pronto como se recibió la alerta:

“Se alerta al personal uniformado y se aborda a estos ciudadanos, para solicitar un registro voluntario a sus casilleros, en los que se encuentra un maletín con cinco paquetes vinipelados que, en su interior, contenían clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de siete kilogramos”.

En medio de la inspección, a los paquetes encontrados en su casillero se les practicaron pruebas y, al dar positivo para cocaína, se efectuó la captura de ambos trabajadores.

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290 kilogramos de cocaína han sido incautados en El Dorado en lo que va de 2026:

Tras el operativo realizado en las últimas horas, que permitió la incautación de clorhidrato de cocaína en el aeropuerto, la ciudad suma más de 700 kilos incautados de esta droga en 2026. De ellos, según Quintero:

“La estación de Policía aeropuerto ha incautado cerca de 290 kilogramos” y extendió una invitación “a toda la comunidad aeroportuaria a seguir denunciado este tipo de hechos o flagelos con el fin de mitigar el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes”.