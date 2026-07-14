Falso piloto en El Dorado intentó viajar a España con 10 kilos de cocaína pegados al cuerpo

Un operativo de la Policía Antinarcóticos en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá permitió frustrar un intento de tráfico de drogas.

Un ciudadano extranjero fue capturado cuando intentaba salir del país con destino a Barcelona, España, haciéndose pasar por piloto de una aerolínea comercial.

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Según las autoridades, el hombre llevaba un uniforme de piloto para intentar evadir los controles de seguridad y transportar cocaína adherida a su cuerpo.

¿Cómo descubrieron al falso piloto en El Dorado?

La captura ocurrió durante un procedimiento rutinario de control realizado a las tripulaciones de las aerolíneas en los filtros de seguridad del aeropuerto.

De acuerdo con la Policía de Bogotá, el hombre se presentó como tripulante de una aerolínea internacional e intentó abordar el vuelo utilizando esa identidad.

Sin embargo, durante la inspección, los uniformados detectaron una actitud sospechosa que motivó una revisión más detallada.

¿Qué le encontraron durante la inspección?

Los policías sometieron al hombre a un examen mediante un equipo de Body Scan, tecnología que permitió detectar varios objetos ocultos bajo su ropa. Durante el procedimiento fueron hallados cinco paquetes rectangulares y una faja adheridos a su cuerpo.

Al verificar el contenido, las autoridades encontraron 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que, presuntamente, serían enviados al mercado europeo.

Tras el hallazgo de la droga, el ciudadano extranjero fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Deberá responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Según el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, la incautación afecta las finanzas de estas estructuras criminales en más de 86 millones de pesos colombianos y evitó que cerca de 25.000 dosis de cocaína llegaran a mercados internacionales.