VIDEO | Autoridades se llevaron una sorpresa al encontrar menores en bares de Bogotá

Las autoridades llevaron a cabo un operativo en la localidad de Kennedy que resultó con la suspensión de varios locales, incautación de licor y el sorpresivo hallazgo de menores de edad.

Desde hace varios meses, tanto la Policía como la Secretaría de Seguridad le han puesto la lupa a los bares, discotecas, billares o puntos de venta de alcohol; puntualmente en aquellas zonas donde ha habido antecedentes de situaciones irregulares, como la Primera de Mayo.

Suspensión de dos locales y otras medidas

Por medio de estas visitas, las autoridades han podido identificar que estos sitios estén operando con la documentación en regla, así como la calidad de los productos y, en varios casos, evitar que los jóvenes estén en contacto con este ambiente.

El operativo más reciente se dio en la noche del sábado 11 de abril. Dos establecimientos fueron suspendidos por venta de licor adulterado y presencia de menores de edad. El cierre será por 10 y cinco días, respectivamente.

Asimismo, se incautaron 41 botellas de licor, 10 dosis de droga y cuatro armas cortopunzantes. También se impusieron seis comparendos por conductas que no estaban acordes a la correcta convivencia.

Mamás y papás pueden perder la custodia si reinciden

Con respecto al caso de los menores, fueron identificados 27 en los locales inspeccionados. El paso para seguir es la intervención del Bienestar Familiar para adelantar el respectivo protocolo.

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Un punto clave es que, para que los jóvenes retornen con sus mamás y papás, ellos deberán firmar una serie de compromisos con los que se valide el correcto cuidado y bienestar. En caso de reincidencia, las medidas pueden ser más estrictas, incluyendo la pérdida de custodia.

De igual forma, se dispone de un equipo de psicólogos, trabajadores sociales y profesionales del Bienestar Familiar para que hagan visitas domiciliarias y evidencien cómo les están brindando una calidad de vida óptima.